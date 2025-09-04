Trať z Prahy do Drážďan je o krok blíže k rychlodráze. Železničáři zveřejnili první část projektu
Správa železnic zveřejnila dokumentaci pro první část rychlodráhy z Prahy do Drážďan. Vyplývá to z databáze ministerstva životního prostředí. Na základně dokumentu se bude posuzovat vliv nové dráhy na obyvatelstvo a přírodu.
V tuto chvíli jde zhruba o padesátikilometrový úsek z Prahy kolem Roudnice nad Labem, který končí u Oleška na Litoměřicku napojením na současnou trať z Prahy do Ústí nad Labem.
V části úseku je trasa chystané vysokorychlostní železnice poblíž dálnice D8, odpojuje se od ní mezi obcemi Podlusky a Chvalín na Litoměřicku. V Ústeckém kraji je trasa vedena v jediné variantě. Právě koridor pro novou vysokorychlostní železnici vybrali zastupitelé kraje v polovině loňského roku.
Podle Správy železnic má nová rychlodráha zkrátit cestu mezi Prahou, Ústím nad Labem a saskými Drážďany. Osobní vlaky mají jezdit rychlostí přesahující 300 kilometrů v hodině, což není na stávajících tratích možné.
Obavy na trase
Některé obce ale s trasou budoucího železničního spojení nesouhlasí.
Obávají se například provozu nákladních vlaků nebo hluku a prachu. Kvůli výběru trasy padly také žaloby, které krajský soud odmítl a v případě Hrobců na Litoměřicku odmítl kasační stížnost také nejvyšší správní soud. Nezávislá starostka Kateřina Hlaváčová (nekandiduje do Sněmovny) proto uvedla, že se obec obrátí na Ústavní soud.
Předně teď musí projít posouzení vlivu nové trati na životní prostředí, do kterého se můžou zapojit jak obce a města, tak přímo obyvatelé. Vedle toho ale musí železničáři také postupně připravit podobné posouzení vlivu i pro další úseky chystané dráhy od Lovosic až po státní hranici s Německem.
Poté budou následovat povolovací a stavební řízení. U aktuálně předložené dokumentace pro úsek z Prahy po Lovosice železničáři předpokládají, že výstavba by mohla začít zhruba v roce 2030.