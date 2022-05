Třebíč vysadila na Karlovo náměstí o deset stromů víc. Přijde o čtvrt milionu korun

O výsledné podobě Karlova náměstí v Třebíči vedla tamní radnice dlouholeté spory s památkáři. Výsledný projekt byl nakonec jakýmsi kompromisem. Město ho ale nakonec porušilo a Národní památkový ústav si to nenechal líbit. Teď celou záležitost řeší nejenom kraj Vysočina, ale vložilo se do něj i ministerstvo kultury. Třebíč 16:49 19. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kvůli deseti stromům přijde Třebíč o tři čtvrtě milionu od státu | Foto: Milan Soldán | Zdroj: Český rozhlas

„Až se rozrostou, bude to dobrý. Zatím je to takové chudé. Chybí mi, že na starých stromech hnízdili holubi hřivnáči. Z toho jsem měl radost, když jsem šel po chodníku, on mi letěl kousek nad hlavou a sedl do hnízda,“ popisuje pro Český rozhlas Vysočina Zdeněk.

Na revitalizovaném Karlově náměstí v Třebíči nechalo město nedávno vysadit několik desítek stromů. Zatímco někteří lidé z toho mají upřímnou radost, památkáři jeho nadšení nesdílejí, jak potvrzuje Ilona Ampapová z Národního památkového ústavu v Telči.

„Od začátku měli památkáři jeden jediný požadavek, a to aby středový prostor náměstí nebyl rozmělněn dalšími výsadbami. Chtěli jsme toto náměstí, které je jediným trhovým náměstím existujícím ve městě už od středověku, zachovat, aby se nestalo třeba parkem,“ vysvětluje.

Město ale stromy vysadilo i ve vnitřní části náměstí, tedy tam, kde s tím projekt schválený památkáři nepočítal. „Město jsme na to upozorňovali, poté jsme učinili podnět ke krajskému úřadu kraje Vysočina, který zahájil přestupkové řízení,“ doplňuje Ampapová.

Podle vyjádření kraje ještě není přestupkové řízení u konce. Aktuálně se jím zabývá městský úřad v Náměšti nad Oslavou. Mezitím ale přišel trest z jisté strany. Třebíč měla letos dostat tři čtvrtě milionu korun na regeneraci své městské památkové zóny od ministerstva kultury, s těmito penězi se ale může rozloučit.

„Ministerstvo kultury zaslalo městu Třebíč oznámení o neposkytnutí dotace v rámci programu regenerace městských památkových rezervací, že kvóta 750 tisíc korun letos nebude přidělena,“ potvrdila mluvčí resortu Petra Hrušová.

Deset stromů navíc

Město tak přišlo o peníze, které mohlo rozdělit mezi místní majitele historických nemovitostí na drobné opravy jejich domů.

Starosta Třebíče Pavel Pacal (Hnutí Pro Třebíč) to považuje za skandální, i když to, že město porušilo schválený projekt, připouští.

„Stále jsme tvrdili, že chceme na náměstí stromy. Chceme, aby náměstí bylo obyvatelné, aby bylo pro lidi, ne pro potřeby památkového ústavu či ministerstva kultury. Z toho důvodu přibylo v západní části o deset stromů více, než bylo v původním plánu. Bojovali jsme o to, památkáři k tomu nechtěli dát souhlas, my se ale nechceme vzdát.“

Karlovo náměstí v Třebíči patří se svými skoro dvěma a čtvrt hektary k největším v republice. Jeho kompletní rekonstrukce za 200 milionů začala v roce 2020 a skončit by měla letos na podzim.