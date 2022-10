Třebovická elektrárna bude vyrábět teplo a elektřinu i z odpadní páry. Prozatím tam ale spoléhají na plyn

Zatím je ještě z části pod lešením, ale do konce roku by měla speciální turbínu na výrobu elektřiny a tepla fungovat naplno. Využívat bude energii horké páry od černouhelných kotlů i tu, která by zčásti končila v chladících věžích.

„Vždy vzniká teplo, které potom posíláme na chladící věž. Turbína nemá kondenzační konec, jinými slovy veškeré teplo využijeme pro naše účely,“ vysvětluje Kamil Vrbka, ředitel pro Moravu společnosti Veolia.

Jsou i další příklady zajištění energetické bezpečnosti, upozorňuje Pavel Mičák z Veolie. Využívat se bude třeba vytříděný komunální odpad.

„Například v Karviné a Frýdku-Místku připravujeme transformaci provozů směrem k využívání tuhých alternativních paliv a biomasy doplněných o zemní plyn. A zatím také používáme i uhlí,“ plánuje.

Se stavbou kotle pro biomasu a tuhá upravená paliva se v Karviné počítá od roku 2024 a hotovo bude za další dva roky. Problém je podle Kamila Vrbky z Veolie v tom, že úplný odchod od uhlí se zatím v teplárenství neobejde bez plynu.

„Když vezmeme elektrárnu Třebovice, její výkon do tepla je obrovský. A zatím není jiné palivo, které by tak velký výkon nahradilo. To stěžejní – topná sezóna – bude z dnešního hlediska závislé na plynu,“ očekává Vrbka.

Proto se i přes veškerou modernizaci a hledání nových zdrojů současně také pro jistotu prodlužuje provoz fungujících uhelných kotlů.