Zemanův sponzor chce zbourat památku. Památkáři jsou proti, ministerstvo mu vyšlo vstříc

‚Třešňáku, když ten hotel postavíš, dám ti medaili'

Když loni v říjnu teplický developer Jaroslav Třešňák dostal pozvánku na předávání státních vyznamenání, bylo to podle jeho slov překvapení i pro něj. Podnikatel odmítá, že by to byla odměna za to, jak v roce 2017 pomáhal Miloši Zemanovi v prezidentské kampani a zaplatil více než tři miliony korun za letáky, které dostali do schránek lidé po celém Česku.

Třešňák nabízí svou verzi příběhu. Začalo to podle něj, když v roce 2017 jako člen hospodářské komory letěl s tehdejším prezidentem Zemanem na podnikatelskou misi do Chorvatska. Třešňák tam chtěl vybudovat obří hotelový komplex, jenže neměl zajištěné financování. A právě s tím mu Zeman pomohl, když se o jeho plánech zmínil chorvatským politikům.

„Když jsme letěli domů, tak mi prezident Zeman řekl: ‚Třešňáku, když ten hotel postavíš, dám ti medaili‘,“ vzpomíná Třešňák. Zemanova přímluva pomohla a Třešňák mohl začít stavět. „Bez něj bych to nepostavil,“ říká. Na oplátku pak proto zaplatil tři miliony za Zemanovy předvolební letáky v jeho prezidentské kampani.

V létě 2021 Třešňák otevřel v chorvatské Rijece luxusní hotelový komplex. „Když jsem se pak loni v říjnu s prezidentem Zemanem setkal, zeptal se mě, jestli jsem ten hotel postavil. Řekl jsem mu, že ano a za čtrnáct dní jsem dostal pozvánku na Pražský hrad,“ říká Třešňák. A proč dostal vyznamenání právě za kulturu? „Stavitelství nemá vlastní vyznamenání, spadá právě pod oblast kultury,“ vysvětluje Třešňák.