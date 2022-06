Třešně na Litoměřicku nemá kdo sbírat. Sadaři proto nabízejí část úrody k samosběru

V zemědělském družstvu v Klapém na Litoměřicku nemá kdo česat třešně. Část letošní bohaté úrody proto zůstává v ovocných sadech uprostřed Českého Středohoří na stromech. Tamní zemědělci se proto rozhodli, že je nabídnou lidem k samosběru. Klapý 15:02 21. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Třešně na Litoměřicku nemá kdo sbírat | Foto: Anna Kottová | Zdroj: Český rozhlas

„My jsme samosběry nikdy nedělali. Letos jsme se ale rozhodli, že to vyzkoušíme. Myslíme si totiž, že pokud tady to ovoce narostlo a je dobré, tak je škoda ho tady nechat jen proto, že třeba právě nemáme kapacity na to, abychom ho očesali a zpeněžili,“ vysvětluje ředitel zemědělského družstva v Klapém Otokar Šašek pro Český rozhlas Sever.

Třešně teď v osmihektarových sadech sbírá jen několik málo brigádníků.

„Začínáme ráno v pět, končíme zhruba kolem třetí odpoledne. Všechno očesat ale nezvládneme – to je nad naše možnosti,“ krčí rameny sadař Mário Žembera.

„Předpokládáme, že bychom tu samosběrovou akci spustili o víkendu, tedy 25. a 26. června. Cena za samosběr je stanovena na 50 korun za kilogram,“ přibližuje Otokar Šašek.

Třešně v obchodech si lidé ale koupí za více než dvojnásobek.