Tříletá podmínka za schvalování střelby v Christchurch na internetu. Muž obvinění popírá

Soud uložil další trest za nenávistný komentář na internetu. Tříletou podmínku s pětiletou zkušební dobou v pondělí dostal Zdeněk Sala. V internetové diskusi chválil střelce, který v roce 2019 zabil pět desítek lidí v mešitách na Novém Zélandu. Praha 15:18 24. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V internetové diskusi chválil střelce, který v roce 2019 zabil pět desítek lidí v mešitách na Novém Zélandu (ilustrační foto) | Foto: Jorge Silva | Zdroj: Reuters

Sala měl před třemi lety ze svého počítače napsat do diskuse na webu zvrácení.cz. „Vložil komentář ve znění: ‚Dobře on, tak se musí na muslimáče,‘ který byl volně dostupný všem uživatelům sítě internet z jakéhokoliv místa,“ popisuje soudkyně pražského městského soudu Jarmila Pavlátová komentář pod článkem o útocích.

Sedmapadesátiletý řidič kamionu z Frýdecko-Místecka popírá, že by něco takového psal. Jeho počítač byl prý dostupný a komentář mohl přidat kdokoliv.

Soudkyně obvinění podkládá mimo jiné i jeho vlastními příspěvky na sociální síti, kde se o muslimech nevyjadřoval kladně. Pondělní rozhodnutí soudu je nepravomocné, Salův právník i žalobce si nechali lhůtu pro podání odvolání.

Nejvyšší soud odmítl dovolání muže, který schvaloval teroristický útok na Novém Zélandu. Dostal podmínku Číst článek

Státní zástupce Miloš Klátik původně pro Salu navrhoval pětiletý trest za mřížemi. „Co se týče trestu, ponechal jsem si lhůtu. Zvážím i ty skutečnosti, které už paní soudkyně řekla přímo po vyhlášení rozsudku.“

Až 15 let za mřížemi

Soudkyně upozornila, že to, co podle ní Zdeněk Sala udělal, není tak nebezpečné, aby ho poslala do vězení. „Jde o ojedinělé jednání, kdy schvaloval takto odporný čin,“ prohlásila předsedkyně trestního senátu.

U soudu se podle ní neprokázalo, že by Sala patřil do nějaké extremistické organizace nebo že by psal další podobné komentáře. Muž ale podle ní neprojevil žádnou lítost, i proto dostal nejvyšší možný podmíněný trest.

Soudy zatím za schvalování novozélandských útoků udělovaly hlavně podmínky. Naposledy minulý týden v pátek dostal Miloš Hroch z Ostravy. I on podle soudu napsal na internet několik nenávistných komentářů. Podle českého trestního zákoníku za podporu a propagaci terorismu přes internet hrozí až 15 let za mřížemi.

Pravicový extremista z Austrálie Brenton Tarrant zastřelil při útoku ve dvou mešitách v Christchurchi pět desítek mužů, žen i dětí. Akci vysílal v přímém přenosu na internetu. Muž byl obžalovaný z 51násobné vraždy, pokusu o vraždu dalších 40 osob a z terorismu.

Vinu původně popíral, po roce se ale nečekaně přiznal. Soud ho v srpnu 2020 poslal na doživotí do vězení bez možnosti podmínečného propuštění.