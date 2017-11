Trest smrti neobnovíme, shoduje se většina prezidentských kandidátů

Trest smrti by většina uchazečů o funkci prezidenta neobnovila. Zdrženliví by prezidentští kandidáti byli i při udělování milostí. Většina z nich by také nevyhlásila plošnou amnestii. Vyplývá to z odpovědí pravděpodobných účastníků prezidentské volby na anketu. Praha 9:24 21. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Koláž vybraných prezidentských kandidátů: Jiří Drahoš, Miloš Zeman, Petr Hannig, Michal Horáček, Pavel Fischer, Marek Hilšer, Mirek Topolánek, Jiří Hynek a Vratislav Kulhánek | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

Uchazeči o prezidentský post to sdělili v anketě na dotaz, zda by hodlali využít právo plošné amnestie, nebo by udělovali jen individuální, humanitární milosti. Vyjádřili se také, jaký je jejich postoj k případnému obnovení trestu smrti. Na otázky neodpověděl prezident Miloš Zeman.

Jiří Drahoš

bývalý předseda Akademie věd

„Plošnou amnestii ode mne nelze očekávat. Individuální milosti bych využíval pouze pro velmi výjimečné případy humanitární povahy, jako poslední naději pro těžké případy zdravotní či sociální. Obnovení trestu smrti odmítám. Do naší současné společnosti podle mne nepatří.“

Pavel Fischer

bývalý český velvyslanec ve Francii

„Amnestii prezident vyhlašuje ve spolupráci s vládou, neboť je potřeba také podpis premiéra. Udělit milost je oproti tomu výsostné právo prezidenta. Každý takový krok je však nutné poměřovat s vysokou osobní odpovědností, proto bych milost uděloval pouze ve výjimečných případech. Trest smrti bych neobnovil, justiční omyl se může týkat i nejtěžších trestů.“

Petr Hannig

hudebník a šéf strany Rozumní

„Ano, ponechal bych možnost milostí a amnestií. Obnovení trestu smrti v případu terorismu bych přivítal. Teroristé si ani svého života neváží, proč je tedy nechávat ve vězení, aby svou ideologií měli možnost nakazit jiné spoluvězně.“

Marek Hilšer

lékař, aktivista

„Plošné amnestie odmítám. Individuální milosti mají význam v případech, kdy soudy musí rozhodnout sice podle práva, ale reálná situace a její humanitární aspekty by měly být brány na zřetel. Obnovení trestu smrti by mohlo mít v soudním systému, v němž justiční omyl není vyloučený, dalekosáhlé nevratné následky pro lidské osudy.“

Michal Horáček

podnikatel a textař

„Trest smrti bych neobnovil. Riziko justičního omylu je příliš veliké. Pokud jde o amnestie: rozhodně bych je neuděloval; jedna abolice (Klausova) podryla víru občanů v právní stát a tuhle chybu nesmíme opakovat. V individuálních případech je však milost užitečným nástrojem, který může odstranit přílišnou tvrdost zákona.“

Jiří Hynek

prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu

„Nedokážu si představit situaci, při které bych uděloval amnestii. Co se milostí týče, zvažoval bych je pouze ve výjimečných případech, jako například právě humanitární důvody. A pak bych je velmi pečlivě veřejnosti zdůvodnil.

Postoj k trestu smrti - v této věci ctím základní listinu práv a svobod, kde je jasně řečeno, že se trest smrti nepřipouští.“

Vratislav Kulhánek

bývalý šéf mladoboleslavské Škody Auto

„Opakovaně jsem se vyjádřil, že udělování milostí považuji za vcelku nadbytečnou pravomoc prezidenta. Kupříkladu proto, že se těžko může v krátké době zevrubně seznámit s případem, který justice posuzovala z mnoha úhlů a na základě šetření i odborných posudků.

O plošné amnestii neuvažuji a nejsem pro obnovení trestu smrti.“

Mirek Topolánek

bývalý premiér a předseda ODS

„Je třeba říct, že prezident má v tomto smyslu jedinou výlučnou pravomoc, a to udělovat milosti. A ty si opravdu umím představit jen ze zdravotních nebo humanitárních důvodů. Další práva, jako je abolice a amnestie, vyžadují kontrasignaci, kdy je k platnosti třeba podpis premiéra či jím pověřeného člena vlády. Je na vzájemné diskusi mezi prezidentem, obecně justicí, ministerstvem spravedlnosti a vězeňskou službou, jak rozsáhlá amnestie, proč a kdy se má, pokud vůbec, vyhlásit. Tak, aby amnestie byla dobře připravena ku prospěchu věci, a nepřinesla naopak problémy a pochybnosti.“