‚Trestání lidí bez domova není řešením.‘ Podle experta situaci zlepší zejména poskytování bydlení

Senátor Zdeněk Hraba (ODS a TOP09) začal pracovat na návrhu zákona, který by z bezdomovectví udělal trestný čin. Jeho vyjádření už kritizovaly některé neziskové organizace, které lidem bez domova pomáhají. V mnoha českých městech představují podle senátora bezdomovci nejenom sociální, ale i bezpečnostní problém. Lidem na ulici by nabídl veřejně prospěšné práce a pokud by se do nich nezapojili, má je stát podle senátora i posílat do vězení. Praha 19:12 30. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Lidé bez domova nemají povědomí, jak to udělat, aby se z kritické situace dostali. To vězením nevyřešíte“ (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Starosta Říčan David Michalička z uskupení Za klidné město, kde senátor Hraba žije, řekl, že považuje tento plán za ambiciózní. S trestem odnětí svobody ale nesouhlasí, se zákazem žití na ulici ano.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s Martinem Šimáčkem

„Bydlet na ulici nebo na autobusové zastávce není správné. Konkrétně v Říčanech děti začaly upozorňovat, že někde spí bezdomovec ve spacáku, a že nechtějí jezdit autobusem a čekat na zastávce. V jednoduché otázce, zda umožnit nebo neumožnit žití ve městě na ulici, tak tam bych byl také pro to neumožnit,“ řekl Michalička pro Český rozhlas.

Situaci okolo bezdomovectví okomentoval pro Český rozhlas Plus ředitel Agentury pro sociální začleňování Martin Šimáček.

Co říkáte na návrh senátora Hraby?

Snad jediné pozitivní je, že na ten obrovský sociální problém, problém tisíců lidí v České republice a současně také určitý problém celé společnosti, upozorňuje. Trestání lidí bez domova samozřejmě není řešením. Řešení je předcházení bezdomovectví a především nabídka takových služeb, které pomohou lidem se z ulice dostat, primárně do bydlení, protože to, že lidé jsou bez domova prakticky znamená, že nemají alternativu pro své životní podmínky.

Senátor Hraba současně říká, teď ho parafrázuji, že těm, kteří stojí o to, aby se jim pomohlo, je potřeba pomoct a je potřeba finančně i personálně posílit sociální oblast.

To je pravda. Ta praxe, kterou pomáháme zavádět nebo ji prakticky děláme, říká, že ti lidé potřebují poměrně významnou dopomoc.

2:46 V Prachaticích testují speciální ‚iglú pro bezdomovce‘. Je nehořlavé kvůli potenciálním klientům kuřákům Číst článek

Uvědomme si, že lidé na ulici jsou často jenom v těžké sociální nebo kritické sociální situaci, ale častokrát jsou to lidé, kteří mají další potíže. Mezi ty patří různé závislosti anebo onemocnění, ty služby na to musí dokázat reagovat.

Naprosto primární podmínkou je vyřešit nejprve to, že ti lidé nebydlejí. Aby jim služby mohly pomáhat, tak musíme mít k dispozici také to, co potřebují, to znamená alespoň nějaké základní ubytování, ve kterém tyto služby mohou být k dispozici.

Senátor Zdeněk Hraba řekl v rozhovoru pro server Seznam zprávy: „V případě, že máte volbu mezi tím, že ti lidé budou ve veřejném prostoru nebo budou v rámci odnětí svobody omezení na pohybu, tak si myslím, že to druhé řešení jediné přichází do úvahy, pokud selže všechno ostatní“. Co vy na to?

To řešení předpokládá, že ti, kteří se nepodvolí, tak budou moci být uvězněni nebo respektive bude tam hrozit trest vězení. To prakticky znamená, že náklad na toto takzvané řešení té situace bude extrémní.

Ti lidé budou, řekněme v uvozovkách a s nadsázkou, bydlet ve vězení, ale nebude tam docházet k vyřešení toho problému, k vyřešení té situace, pro kterou se do toho extrémního bezdomovectví dostávali. Máme v tuto chvíli desítky, respektive stovky praxí, které ukazují, jak při zabydlení těchto lidí do pobytové služby a vyřešení základních potřeb, které mají, vede k tomu, že se skutečně stabilizují, že skutečně začínají sami být připraveni řešit to, co pan senátor do veřejného prostoru říká.

5:34 Lidé v Kroměříži upozornili na tristní chování lidí bez domova. Město se snaží najít dlouhodobější řešení Číst článek

To znamená svoje dluhy, možnost pracovat, aktivně se zapojit do řešení své vlastní sociální situace. Především, to je podstatné a důležité, oni při té stabilizaci získávají i určitou sebehodnotu, schopnost ve společnosti uspívat. Bezdomovectví je mimo jiné jeden z nejkomplikovanějších fenoménů proto, že na ulici jsou takoví lidé, kteří ztratili schopnost ten svůj život vyřešit nebo ztratili svoji sebehodnotu.

Nemají povědomí, jak to udělat, aby se z kritické situace dostali. To vězením nevyřešíte. To není ta cesta, jak těm lidem pomoci a jak docílit toho, co pan senátor říká, to znamená zmenšení počtu bezdomovců.

Pan senátor se odkazuje konkrétně na maďarský model. Říká tedy, že tam bylo zavedeno něco podobného, co on by si představoval prosadit u nás v Česku. Je to případ vhodný k následování?

Já jsem se zabýval situací v Maďarsku při své předchozí profesní praxi. Musím říct, že mě to žádným způsobem nepřesvědčuje, že bychom tudy měli ty služby vést. V Maďarsku jsou služby poměrně komplikovaně poskytovány, respektive utlačovány, z hlediska politických zadání. To teď ale asi nechme stranou.

Já bych rád znovu se vrátil k meritu věci. Lidí bez domova jsou v České republice vysoké tisíce. Zejména v zimních měsících se často dostávají do kritické situace, to je moment, kdy těm lidem hrozí, že přijdou o život. To se také stává. Desítky lidí ročně zemřou právě proto, že nemají k dispozici základní podmínky pro to, aby tu svoji situaci měnili.

V Irsku budou poprvé volit i lidé bez domova. Pro evropské volby jim charita zařizuje voličské adresy Číst článek

To jsou potom momenty, kdy třeba v kontaktu s veřejností to může být trochu nebezpečné nebo nepříjemné ostatním lidem. Ale v tomto momentu, v této situaci, vidíme, že tisícovkám lidí je možné prakticky a velice efektivně pomáhat tím, že se ta situace nahlíží konstruktivně. To znamená, že jsou k dispozici právě služby, o kterých hovořím, a nikoli, že se primárně zaměří pozornost na represi. Represe situaci nevyřeší.

Máme popsáno, že předcházení bezdomovectví je vůbec nejúčinnější. To znamená vytvářet podmínky pro to, aby se ti lidé na ulici vůbec nedostávali. A potom, pokud už tam jsou, tak využívat nástroje, které máme k dispozici, abychom je odtamtud pomáhali začlenit zpátky do společnosti, pomáhali je stabilizovat.

Tím bychom efektivně vyřešili to, co pan senátor popisuje, to znamená ten problém, který se na veřejnosti projevuje zejména v zimních měsících tím, že on má před sebou lidi bez domova, kteří skutečně nejsou v uspokojivém stavu a ostatní lidé to vnímají. Jak ale říkám, máme tady desítky, stovky služeb, které říkají, jakým způsobem s těmi lidmi pracovat, abychom to vyřešili i v ohledu v kontaktu s ostatní veřejností.