Ochrana firem před soudem? ‚Protikorupční manuál‘ nestačí, majitel musí jít příkladem, radí žalobci

Velká část tuzemských firem nemá zavedená interní pravidla, která je můžou zbavit trestní odpovědnosti. Upozornil na to nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Stíhaných společností přitom stále přibývá. S takzvaným vyviněním, kdy firma prokáže, že se snažila zločinu zabránit, zákon počítá dva roky. Zatím na něj pravomocně nedosáhla ani jedna společnost. Praha 18:30 28. srpna 2018

Malou firmu z Prahy potrestal soud za vydírání osmiletým zákazem činnosti ve stavebnictví a zveřejněním rozsudku. Její zaměstnanec dostal od jednatele společnosti rozsáhlé pravomoci. Ujal se jich tak, že vyhrožoval investorovi, že pokud nezaplatí, tak na něj a jeho rodinu pošle mafii.

Odvolací soud opakovaně odmítl snahu firmy o takzvané vyvinění. Poukázal na to, že vedení mělo zajistit dostatečnou kontrolu pracovníka. Právě tak dopadla první pravomocně rozhodnutá kauza.

Nejvyšší státní zastupitelství teď vydalo pro žalobce podrobnější metodiku, jak v těchto případech postupovat. Pomoct zorientovat se ale může i firmám, vysvětlil nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.

„Každá obchodní společnost je svébytná, má jiný předmět podnikání, je jinak veliká. Není to o tom, že vyhlásím nějaká pravidla a pak je nebudu dodržovat. Já je vyhlásím, pak se podle nich budu chovat, musím jít příkladem jakožto představitel společnosti. Musím konat pravidelně nejen školení, musím konat i prověřování, jestli to opravdu funguje,“ popsal pro Radiožurnál a Český rozhlas Plus.

V Česku tisíce, za oceánem miliardy

Podle Pavla Zemana hlavně malé a střední podniky nevěnují této oblasti příliš pozornosti. Dodal, že pokud chtějí novinku využít, musí být aktivní. Tuzemské soudy trestají firmy hlavně peněžitými tresty v řádu desítek tisíc korun.

Jenže pokud společnost působí ve Spojených státech či Británii, můžou to být i miliardy. Třeba německá firma Siemens dostala v USA za korupci a nenastavení programu Compliance, neboli souladu s předpisy, pokutu v přepočtu víc než 17 miliard korun. Tato rizika se podle prezidentky Unie podnikových právníků Marie Brejchové ale týkají hlavně velkých firem.

„Firmy, kterým toto hrozí, to vědí, protože se určitě nejedná o nějaké malé firmy, ale ty velké společnosti, na které dopadá z určitého důvodu úprava ve Spojených státech i v Británii. Ta skutečnost tady je, ale je otázka, jak širokého spektra českých firem se to může dotknout.“

Tuzemské společnosti podle Marie Brejchové interní pravidla k zamezení možného protiprávního jednání postupně zavádějí. Stíhat firmy je v Česku možné od roku 2012. Policie jich zatím obvinila přes 1200. Nejčastěji pro podezření z krácení daní nebo podvodu. Zhruba ve třetině z celkového počtu případů padl rozsudek.