Hamáček oznámil, že kvůli reportáži o cestě do Moskvy podal trestní oznámení. Rezignaci vyloučil

Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) v pátek podal trestní oznámení na autory reportáže serveru Seznam Zprávy k jeho cestě do Moskvy Janka Kroupu a Kristinu Cirokovou. Řekl to v nedělní Partii televize Prima. Vyloučil, že by kvůli kauze rezignoval. Podle předsedy ODS Petra Fialy by nicméně měl skončit, protože buď lhal veřejnosti, nebo se dopustil špatného úsudku.

Praha 12:34 16. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít