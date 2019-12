Brněnský student podal trestní oznámení na šéfa komunistů. Důvodem jsou slova o Milionu chvilek

Student práv na Masarykově univerzitě v Brně Ondřej Zeman podal trestní oznámení na předsedu KSČM Vojtěcha Filipa. Důvodem jsou Filipovy výroky, kterými naznačil, že spolek Milion chvilek pořádající demonstrace proti premiérovi by mohl mít spojitost s kybernetickým útokem na benešovskou nemocnici. Brno 18:32 18. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda KSČM Vojtěch Filip | Zdroj: Český rozhlas

Zemanovi také vadí, že Filip označil zástupce některých opozičních stran za kolaborantské a vlastizrádné. Student to považuje za křivé obvinění. Filipovo vyjádření se ČTK snaží získat.

Ondřej Zeman podal trestní oznámení ve středu na podatelnu policie v Brně. „Necítím se bezpečně v zemi, kde může předseda strany, jejíž přímá předchůdkyně má na svědomí stovky mrtvých nebo mučených, bez jediného důkazu obvinit z vlastizrady, kolaborace a teroristického útoku obyčejné občany,“ uvedl.

Filip: vyzkoušeli si útok

Vojtěch Filip v projevu na víkendovém zasedání ústředního výboru KSČM uvedl, že ti, kteří usilují o státní převrat, nabírají na síle.

„Nazkoušeli si dostat lidi na Letnou, sice trochu nafoukli počet účastníků, ale přesto se jim to podařilo, těch lidí tam bylo poměrně hodně. Teď si vyzkoušeli blokádu hlavního nádraží, vyzkoušeli si kybernetický teroristický útok na nemocnici a zatím jim to prochází,“ řekl v projevu.

Podle jeho slov je to pouze reakce na to, co dělá Milion chvilek. „Neobviňuji Milion chvilek, jen je potřeba, aby se to vyšetřilo a zjistilo se, kdo to udělal a s jakým záměrem. Stojím si za tím, že tohle se v České republice děje, a jestli za tím stojí Milion chvilek nebo někdo jiný, je otázka orgánů činných v trestním řízení a musí se tím zabývat i v této souvislosti,“ řekl v rozhovoru pro Radiožurnál.

‚Vlastizrádci a kolaboranti‘

Filip také podle Zemana nazval zástupce stran KDU-ČSL, TOP 09, ODS a Pirátů kolaborantskými a vlastizrádnými. „Je to silné křivé obvinění od vlivné osoby, přijde mi to o to víc závažné, když vychází z úst místopředsedy Poslanecké sněmovny,“ uvedl Ondřej Zeman. Očekává, že se policie do 30 dnů k jeho trestnímu oznámení vyjádří.

Zeman je studentem Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Je také předsedou místního sdružení spolku Společně Brno, jehož příznivci se účastní pražských demonstrací proti premiérovi Andreji Babišovi (ANO) a také pořádají protestní akce v Brně.