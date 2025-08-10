Trestů za křivé výpovědi meziročně přibylo. Svědkům i znalcům, kteří lžou před soudem, hrozí i vězení

Může se u soudu lhát? Svědci nebo znalci lhát – na rozdíl od obžalovaných – podle trestního řádu nesmí. Křivá výpověď nebo nepravdivý znalecký posudek jsou totiž trestné činy, za které hrozí až tři roky vězení. Zjistili jsme, že takto potrestaných lidí meziročně přibylo - z předloňských 150 na loňských 240.

Soudcovské kladívko (ilustrační foto)

Lhát před soudem může jenom obžalovaný, popisuje advokát Tomáš Sokol | Zdroj: Shutterstock

„Byl pan Babiš nějak propojen s Farmou Čapí hnízdo podle vás?“ Novinářům Petra Procházková odpovídat nechtěla. Finanční ředitelku Agrofertu v roce 2022 předvolal soud v kauze Čapí hnízdo jako svědkyni.

Případů, kdy justice rozdala tresty za křivé výpovědi, meziročně přibylo. Kdo musí u soudu mluvit pravdu? A kdo má naopak povoleno lhát?

„Klientka všechny informace uvedla před soudem,“ odkazoval tehdy novináře její právník na výpověď. Jenže právě o pravdivosti slov Petry Procházkové měl soudce Jan Šott pochybnosti. Stejně tak jako o výpovědi dalšího svědka – manažera Františka Šlingra. Podal proto podnět policii.

Případ Petry Procházkové policie odložila. Františka Šlingra naopak navrhli policisté za údajnou křivou výpověď obžalovat. O tom, jestli se dostane před soud  tentokrát už ne jako svědek, ale jako obžalovaný – má rozhodnout státní zástupkyně.

„Státní zástupkyně je v dlouhodobé pracovní neschopnosti, proto jsem jí lhůtu k rozhodnutí prodloužil do 31. srpna 2025,“ uvedl nyní v e-mailu obvodní státní zástupce pro Prahu 2 Tomáš Svoboda.

Trest pro expremiéra Nečase

Křivé svědectví u soudu je trestný čin, za který hrozí až tři roky vězení. V případě, že nepravdivou výpovědí člověk způsobí velkou škodu, je to až deset let.

Expremiér Nečas dvakrát křivě svědčil, rozhodl odvolací soud. Potvrdil mu podmínku a peněžitý trest

Číst článek

Soudy ale podle dat ministerstva spravedlnosti nejčastěji udělují podmínky, a potom peněžité tresty. Za křivou výpověď jimi soud v minulosti potrestal i bývalého premiéra Petra Nečase. Ten vinu odmítal.

„Pan státní zástupce uvedl, že jsem nepravdivě uvedl, že jsem cítil obavy. Příliš nechápu, jak může pan státní zástupce vědět, co jsem cítil,“ řekl tehdy Nečas k rozsudku.

Podle soudu se snažil vyvinit svou dnes už bývalou partnerku Janu a taky tři vojenské zpravodajce. Svědek přitom může výpověď odepřít, pokud by jí mohl sobě nebo svému blízkému způsobit trestní stíhání.

Lhát před soudem může jenom obžalovaný, popisuje advokát Tomáš Sokol. „Ten je o tom poučen, protože se může hájit, jak uzná za vhodné. Od všech ostatních se očekává, tím míněno svědků nebo znalců, že budou mluvit pravdu.“

Každoročně policie eviduje asi 300 případů křivých výpovědí nebo nepravdivých znaleckých posudků. Soudy v posledních letech potrestaly asi polovinu lidí, tedy kolem 150. Vymyká se až loňský rok. To dostalo trest 240 lidí. 

