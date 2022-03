Třetí dávku proti covidu nemají v Česku téměř tři miliony lidí. Vyčkejte do podzimu, radí část odborníků

Pokud ještě nemáte třetí dávku očkování proti koronaviru, určitě si na ni i teď zajděte. Aspoň takový je postoj ministerstva zdravotnictví a části odborníků k posilující dávce vakcíny. Covidová vlna omikron už se ale přes Česko převalila a v létě bývala epidemie na ústupu. Někteří experti, které oslovil server iROZHLAS.cz, by proto s dalším očkováním počkali až do podzimu. Otázka, zda jít na třetí dávku, se týká v Česku až 2,7 milionu lidí. Anketa Praha 5:00 25. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nechat se očkovat třetí dávkou teď, nebo počkat až do podzimu (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

„Mám dvě dávky, protože k očkování třetí dávkou jsem se ještě nedostala. Mám malé dítě, takže musím vše pečlivě naplánovat. Od lidí ze svého okolí jsem také slyšela, že třetí dávka může být náročná,“ popisuje pro server iROZHLAS.cz osmadvacetiletá Petra z Prahy, proč dosud nemá třetí dávku očkování proti covidu-19. Chce na ni ale jít ještě na jaře.

Očkování v Česku 6 858 476 lidí má druhou dávku očkování proti covidu

4 077 420 lidí má i třetí dávku očkování proti covidu

Nejvíce lidí je očkováno vakcínou firem Pfizer/BioNTech, následují vakcíny od Moderny a AstraZenecy. Všechny jsou dvoudávkové

Očkovat se třetí dávkou mohou všichni starší 12 let

Není jediná, kdo podobný problém řeší. Pouze dvě dávky očkování měla v Česku ke čtvrtku čtvrtina Čechů, přesněji 2 778 840 lidí, jak vyplývá z dat ministerstva zdravotnictví.

Třetí dávku vakcíny mohli stejně jako Petra odkládat, nebo se na ni zatím nedostali třeba i kvůli tomu, že onemocněli covidem. Ministerstvo zdravotnictví totiž doporučuje zajít si pro vakcínu nejdříve tři měsíce po prodělání nemoci.

Podle resortu by si lidé měli pro třetí dávku zajít i nyní. „Ministerstvo zdravotnictví rozhodně doporučuje očkování třetí, posilující dávkou,“ uvedl jeho mluvčí Ondřej Jakob.

Zároveň zdůraznil, že ochrana před covidem po očkování postupem času klesá. „Podle dat českého Ústavu zdravotnických informací a statistiky přibližně po půl roce klesne účinnost dokončené vakcinace k 60 procentům. Po dalších třech měsících až pod 50 procent. Třetí, posilující dávka naopak vrací účinnost nad 90 procent.“

Někteří experti to vidí podobně. „Lidé, kteří mají jen dvě dávky (od druhé dávky už uplynulo víc než čtyři měsíce) mají jen nízký (a stále klesající) stupeň ochrany. Třetí dávka tuto ochranu výrazně zvýší,“ potvrzuje imunolog, mikrobiolog a biochemik Václav Hořejší.

Třetí dávku by teď lidem doporučil také biochoemik a virolog Libor Grubhoffer. „Nový koronavirus SARS-CoV-2 se svými dosavadními variantami není ještě dostatečně adaptován pro sezónní výskyt, jak tomu je u tradičních virových původců akutních respiračních onemocnění,“ vysvětluje.

Podle epidemiologa Petra Smejkala hraje roli, jestli měl člověk omikron. „Ti, kdo prodělali variantu omikron, mohou počkat do podzimu. Ostatním s dvěma dávkami bych doporučil posilovací dávku teď,“ míní.

Počkat až na podzim?

Někteří odborníci ale radí počkat s očkováním až před podzimní vlnu, která podle nich určitě do Česka dorazí. „Asi bych vyčkal situace, která bude na podzim, kdy bude žádoucí nechat se očkovat variantou, která bude korespondovat s tím, co se tady bude eventuálně vyskytovat,“ podotýká pro iROZHLAS.cz epidemiolog Roman Prymula.

Podobně to vidí také imunolog a biochemik Zdeněk Hel. „Nemá pravděpodobně velký smysl očkovat populaci vakcínou proti původní ancestrální variantě viru v průběhu dubna až června. Podstatné bude se připravit na podzimní a zimní vlnu, která bezesporu přijde,“ vysvětluje.

Epidemiolog Jan Kynčl upozorňuje, že třetí dávkou by se měly očkovat hlavně rizikové skupiny. „Třetí dávka je určitě vhodná zejména pro seniory nebo vysoce rizikovou populaci, zejména vzhledem k tomu, že tato skupina osob byla očkována na začátku, tedy již uplynula značná doba od základního očkování. Běžné ‚nerizikové‘ populaci bych očkování třetí dávkou doporučil spíše až na podzim, právě před zimní sezonou, kdy lze očekávat zhoršení situace.“

S tím souhlasí i viroložka Ruth Tachezy: „Podání dvou dávek je u neočkovaných stále důležitá a to co nejdříve, stejně tak jako třetí dávka u rizikových jedinců. Méně riziková populace si může nechat aplikovat booster koncem léta před očekávanou podzimní vlnou.“

Sedmička odborníků

Server iROZHLAS.cz se v anketě odborníků ptal: měli by se lidé ještě teď nechat očkovat třetí dávkou? Neměli by počkat až na podzim, kdy se epidemická situaci zřejmě opět zhorší? A proč?

Virolog Libor Grubhoffer | Foto: Elena Horálková | Zdroj: Český rozhlas

Libor Grubhoffer

biochemik, virolog

„Zcela jistě by lidé neměli váhat s posilovací třetí dávkou vakcíny. Důvodem je skutečnost, že nový koronavirus SARS-CoV-2 se svými dosavadními variantami není ještě dostatečně adaptován pro sezonní výskyt, jak tomu je u tradičních virových původců akutních respiračních onemocnění. Stále platí, že očkování, byť vakcínami připravenými proti původní wuchanské variantě, významným způsobem snižuje riziko nakažení se aktuálními subvariantami omikronu.“

Imunolog a biochemik Zdeněk Hel | Foto: Elena Horálková | Zdroj: Český rozhlas

Zdeněk Hel

imunolog, biochemik

„Dá se očekávat, že epidemie výrazně ustoupí v průběhu jara a léta. Nemá pravděpodobně velký smysl očkovat populaci vakcínou proti původní ancestrální variantě viru v průběhu dubna až června. Podstatné bude se připravit na podzimní a zimní vlnu, která bezesporu přijde. Zde ale narážíme na problém. Nikdo totiž neví, která varianta se v té době stane dominantní. S velkou pravděpodobností nebude dostatek času na přípravu, schválení a výrobu vakcíny specifické proti nové variantě.

Co tedy dělat? Především musíme připravit společnost na potřebu očkování koncem léta (pravděpodobně srpen-září) před předpokládanou podzimní vlnou. Mít připravené všechny potřebné procesy, propagační a vysvětlovací kampaň a zajištěnou dostatečnou očkovací kapacitu včetně mobilních očkovacích tymů. Musíme doufat, že bude k dispozici vakcína, která rozšíří imunitní pokrytí, tedy například polyvalentní vakcína. Data popisující šíři účinku neutralizačních protilátek indukovaných infekcí variantou omikron prozatím vypadají poměrně špatně. I když se to může změnit, prozatím dostupná data nedávají naději, že posilující dávka založená na této variantě podstatně rozšíří záběr proti jiným variantám. Je tedy možné, a dokonce velmi pravděpodobné, že na konci léta budou původní typy vakcín opět to jediné, co máme k dispozici, a to k velkému překvapení vlád, občanů a zodpovědných orgánů.

Pokud budeme imunizovat zastaralými typy vakcín, je nutné načasovat imunizaci co nejblíže potenciální infekci, neboť efekt vakcíny se bude snižovat pravděpodobně ještě rychleji, nežli proti variantám delta a omikron. Bude tedy optimální podávat posilující dávku vakcíny ne více než tři měsíce před předpokládanou příští vlnou epidemie, tedy pravděpodobně od srpna. Kampaň ale musí být dobře připravená, abychom stihli imunizovat velkou část občanů v krátké době.

Velky rozdíl bude hrát dostupnost účinných farmakologických intervencí, především léků jako Paxlovid. Tyto je ale nutné včas objednat. Prozatím v České republice dostupné nejsou. Vláda by si měla vytyčit obstarání těchto léků jako jednu z priorit.“

Imunolog, mikrobiolog a biochemik Václav Hořejší | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas

Václav Hořejší

imunolog, mikrobiolog, biochemik

„Rozhodne ano! Lidé, kteří mají jen dvě dávky (od druhé dávky už uplynulo víc než čtyři měsíce) mají jen nízký (a stále klesající) stupeň ochrany. Třetí dávka tuto ochranu výrazně zvýší. Na podzim budou už, doufejme, k dispozici účinná antivirotika (Paxlovid apod.), popřípadě nová generace účinnějších vakcín. Jde o to, přečkat ve zdraví těch několik měsíců do té doby.“

Epidemiolog Jan Kynčl | Zdroj: Profimedia

Jan Kynčl

epidemiolog

„Pokud někdo nyní chce být očkován, určitě bych to dotyčnému nerozmlouval. Třetí dávka je určitě vhodná zejména pro seniory nebo vysoce rizikovou populaci, zejména vzhledem k tomu, že tato skupina osob byla očkována na začátku, tedy již uplynula značná doba od základního očkování. Běžné „nerizikové“ populaci bych očkování třetí dávkou doporučil spíše až na podzim, právě před zimní sezonou, kdy lze očekávat zhoršení situace.“

Epidemiolog Roman Prymula | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Roman Prymula

epidemiolog

„Třetí dávka měla poměrně velký význam před touto vlnou. Lidé se měli očkovat třetí dávkou co možná nejrychleji. Ti, kteří se neočkovali, se pomalu dostávají do situace, kdy její význam už bude omezenější. Asi bych vyčkal situace, která bude na podzim, kdy bude žádoucí nechat se očkovat variantou, která bude korespondovat s tím, co se tady bude eventuálně vyskytovat. Platí to podobně u chřipky. Před sezonou je snaha se očkovat před aktuální variantou, která se bude vyskytovat.“

Epidemiolog Petr Smejkal | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Petr Smejkal

epidemiolog

„Ti, kdo prodělali variantu omikron, mohou počkat do podzimu. Ostatním se dvěma dávkami bych doporučil posilovací dávku teď.“

Viroložka Ruth Tachezy | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ruth Tachezy

viroložka

„Primární vakcinace (podání dvou dávek) u těch neočkovaných je stále důležitá a to co nejdříve, stejně tak jako třetí dávka u rizikových jedinců. Méně riziková populace si může nechat aplikovat booster koncem léta, před očekávanou podzimní vlnou.“