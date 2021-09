Vojtěch: Pro třetí dávku očkování proti covidu mohou lidé přijít do očkovacího centra i bez registrace

Ministerstvo zdravotnictví zahajuje očkování třetími dávkami vakcíny proti koronaviru. Hlásit se o ně mohou všichni, kteří dostali druhou dávku před minimálně osmi měsíci. Lidé si mohou pro třetí dávku přijít do kteréhokoli otevřeného očkovacího centra i bez registrace, potvrdil ve vysílání Radiožurnálu ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch. Rozhovor Praha 10:21 20. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Česku začíná očkování třetími dávkami vakcíny proti koronaviru (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

Lidé se mohou ke třetím dávkám registrovat online nebo se mohou přihlásit u svého praktika. Podle informací Radiožurnálu by mělo být také možné zajít do kteréhokoli očkovacího místa, které zůstalo otevřené, bez registrace. Můžete to potvrdit?

Ano, je to tak. Pokud chce jít člověk bez registrace do očkovacího místa, tak může jít a dostane třetí dávku. Očkovací místa jsou na to připravena. Mají dávky jak pro prvoočkované, tak posilující dávky.

Je tedy registrace k něčemu dobrá?

Pro někoho ano. Jsou lidé, kteří chtějí mít konkrétní termín na konkrétní hodinu, třeba kvůli práci nebo něčemu podobnému. Pro ty má určitě registrace smysl, že si budou moct objednat konkrétní termín.

Praktici dosud nedostali vakcíny firmy Pfizer. Budou využívat látku od Moderny i pro lidi očkované původně Pfizerem?

Pokud jde o třetí dávky, tak pokud je někdo očkován Pfizerem, tak je skutečně preferovaná varianta nechat se přeočkovat opět Pfizerem. Praktici dostanou vakcínu od firmy Pfizer i pro třetí dávky od října. Není to otázka dnů.

Ohledně posilující dávky skutečně není nutné panikařit, není nutné nechat se očkovat hned v tento den. Pokud se člověk nechá očkovat třeba v řádu několika následujících měsíců, tak to není žádný problém. Takže v tomto směru skutečně není nutné být nervózní.

Evropská léková agentura prověřuje, zda by nebylo možné podávat třetí dávky už po půl roce. Pokud to schválí, bude se nás to týkat?

Určitě ano. My jsme v tom schématu, tak jak jsme ho nastavili, vycházeli z dostupných dat například z Izraele nebo dalších zemí. Ale pokud se skutečně stane to, že Evropská léková agentura schválí těch šest měsíců jakožto termín pro posilující dávku, tak to budeme respektovat. A případně zkrátíme lhůtu na šest měsíců.

A pokud Evropská léková agentura vyhoví žádosti společnosti Pfizer, aby vakcíny byly dostupné i pro děti od pěti let, bude to stejné?

Ano. Už dokonce máme tyto vakcíny předobjednány. Všechny země Evropské unie měly dát nějakou indikativní poptávku, pokud by došlo k registraci těchto vakcín i pro děti mladší 12 let. Takže jsme určitě připraveni, pokud k tomu dojde, nabídnout tyto vakcíny rodičům daných dětí.

Povinné testování ve firmách?

K současné situaci. Zmínil jste, že povinné testování ve firmách by se vrátilo při záchytech nad 75 pozitivních na 100 tisíc obyvatel za posledních sedm dnů. To teď splňuje třeba okres Opava. Chystáte tam navrácení povinného testování do firem?

Bavili jsme se o plošném testování ve firmách. Pokud jde o konkrétní okresy, tak to budeme řešit spíše na úrovni hygienických stanic. Zatím nemám informaci od příslušné krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje, že by k tomuto chtěla přistoupit.

Ale pokud jde o to celoplošné testování ve firmách, jak jsme ho zažili například na jaře tohoto roku, tak tam se skutečně bavíme o tom, že by musela být incidence vyšší než 75 na 100 tisíc v rámci celé České republiky. Pokud jde o konkrétní okresy nebo regiony, tak tam je to v kompetenci příslušné krajské hygienické stanice.

Co další místa Vsetín, Teplice, Praha a místa, kde je výskyt momentálně vyšší?

Určitě to velmi pečlivě sledujeme. Na druhou stranu je vždy nutné dívat se do detailu – což je v kompetenci hygienické stanice – kde vznikají ti nakažení, ale také musíme vnímat to, kolik lidí zůstává nebo končí v nemocnicích.

Shodou okolností jsem se dnes ráno díval na aktuální celková data incidence, počty hospitalizovaných a podíval jsem se na data ve stejný den před rokem. Jsme na úplně jiných číslech. Takže i toto musíme zvážit. Situace je výrazně lepší.

A zatím do toho hygieně nebudete zasahovat?

Zatím do toho nebudeme zasahovat. Situace výrazněji neeskaluje.