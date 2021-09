Třetí dávka ihned. Na Chodově přeočkovávají bez registrace lidi s velmi oslabenou imunitou

Do oficiálního startu podávání třetích dávek proti koronaviru zbývá ještě šest dní, na pražském Chodově se ale mohou lidé, kteří prochází imunosupresivní léčbou, hlásit k přeočkování už teď. A to bez předchozí registrace. Stačí jim přijít, ukázat potvrzení o zdravotním stavu a zdravotníci jim třetí dávky aplikují. Radiožurnálu to potvrdil Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM), který chodovské očkovací centrum spravuje. Praha 12:45 14. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít očkování proti koronaviru | Foto: Matěj Skalický | Zdroj: Český rozhlas, Český rozhlas Radiožurnál

Možnost získat okamžitě třetí dávku očkování se momentálně týká lidí s velmi oslabenou imunitou, kteří se například léčí s nádory nebo jsou po transplantaci, HIV pozitivní a podobně, uvedla pro Radiožurnál mluvčí IKEM Markéta Šenkýřová.

Šestá výzva pro příští českou vládu: jak se kandidující uskupení staví k povinnému očkování proti covidu? Číst článek

„Pokud by někdo takový přišel, tak poté, co zkontrolujeme, že má ukončený očkovací cyklus, mu tu dávku samozřejmě dáme,“ potvrdila Šenkýřová.

Pro třetí, podpůrnou dávku si mohou chodit lidé s výrazně oslabenou imunitou, kteří byli očkováni nejméně před čtyřmi týdny. Tito zájemci spadají do velmi rizikových skupin obyvatel stanovených odbornými lékařskými společnostmi a ministerstvem zdravotnictví, u nichž se ani po řádném očkovacím schématu nemusela vytvořit dostatečná protilátková odpověď.

Vítaní jsou na Chodově pacienti s oslabenou imunitou z celé republiky, prokázat se musí potvrzením o zdravotním stavu. IKEM už kvůli tomu začal obepisovat všechny své transplantované pacienty. „Máme jich v péči kolem pěti tisíc. Pošleme jim potvrzení o tom, že spadají do skupiny lidí, kteří se mohou očkovat dříve než po osmi měsících,“ uvedla Šenkýřová.

S tímto potvrzením ale nemusí transplantovaní pacienti léčení v IKEM pouze na Chodov, naočkovat by je měli zdravotníci i v místě jejich bydliště. Možná to ale nebude okamžitě. Současně si mohou tito lidé počkat na pravidelnou ambulantní kontrolu, kde jim mohou lékaři navíc s rozhodnutím o tom, zda se nechat přeočkovat, pomoct.

Třetí dávky bez registrace

Po 20. září začne očkovací kampaň se třetími dávkami naplno a pražský Chodov nebude jediným místem, kam bude možné pro třetí dávky zajít bez předchozí registrace. Šéf Chytré karantény Petr Šnajdárek Radiožurnálu potvrdil, že třetí dávky budou aplikovat zdravotníci také na dalších vybraných očkovacích místech bez registrace.

Bez registrace bude lidi třetími dávkami od příštího týdne očkovat například Fakultní nemocnice Ostrava. Kompletní seznam dá ministerstvo zdravotnictví k dispozici.

Rekviem za AstraZenecu. Očkují se jen stovky vakcín, spálení hrozí desetitisícům Číst článek

Stále také platí, že lidé se budou moci pro podání třetí dávky zaregistrovat přes web ceskoockuje.cz nebo oslovit svého praktického lékaře. Praktici ale zatím kvůli opožděnému tendru na výběr distributora očkovacích látek nedostávají preparáty firem Pfizer a BioNTech, kterými byli očkováni první zájemci na přelomu roku.

Předseda Sdružení praktických lékařů proto Radiožurnálu řekl, že v tuto chvíli budou praktici svým pacientům očkovaným vakcínami od Pfizeru doporučovat, aby s třetími dávkami v ordinacích počkali minimálně do půlky října. V té době by už mohli začít lékaři vakcíny dostávat.

„Je tu i cesta přeočkování vakcínami firmy Moderna. Pokud si ji ten pacient bude přát, tak jsme schopni vyhovět. Ale nemyslím si, že by to bylo tak zásadní,“ podotkl Šonka s tím, že za urgentnější problém považuje očkování lidí nad 60 let, kteří ještě žádnou dávku nedostali. V Česku jich je stále přes 400 tisíc.

Třetí dávky dosud v Česku dostalo jen několik lidí z velmi rizikových skupin. Radiožurnál o tom informoval už na konci srpna. Vakcinaci třetími dávkami tehdy potvrdila například pražská Fakultní nemocnice v Motole.