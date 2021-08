Česká lékařská společnost doporučuje pacientům po transplantaci orgánů třetí dávku vakcíny proti covidu

Třetí dávku očkování proti koronaviru by měli dostat pacienti po orgánových transplantací a lidé v jejich těsné blízkosti by měli být očkováni. Doporučují to ve svém stanovisku lékaři ze čtyř odborných společností. „Říct, že pacienti po transplantaci určitě budou profitovat z třetí dávky, je přinejmenším neseriózní,“ oponuje přednosta anesteziologické kliniky v pražském Motole Tomáš Vymazal, podle něhož je zatím málo studií. Praha 15:00 21. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vláda chce o třetí dávce rozhodnout do konce srpna, čeká mimo jiné na stanovisko Evropské lékové agentury. Ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zástupci České lékařské společnosti se na tom, že by pacienti po transplantaci orgánů měli dostat i třetí dávku vakcíny proti covidu-19, shodli ve společném stanovisku.

Vakcinologové, epidemiologové, imunologové a také Společnost pro orgánové transplantace ale zároveň upozornili, že každý případ se bude muset posuzovat individuálně.

Podle předsedy České vakcinologické společnosti Romana Chlíbka se ukázalo, že lidem po transplantaci orgánů dvě dávky vakcíny proti koronaviru nestačí a nemají po nich dost protilátek.

„Můžou se vyskytnout nějaké nežádoucí účinky, ale zatím se potvrdilo, že benefit očkování u těchto lidí převyšuje nad možnými riziky,“ uvedl.

Roman Chlíbek

Přednosta Transplantcentra IKEM Ondřej Viklický Radiožurnálu přiblížil, proč doporučují třetí dávku všem, kteří mají transplantovaný nějaký orgán, třeba i pět let.

„Ze zkušenosti z posledního roku dobře víme, že pacienti, kteří jsou po orgánových transplantacích - je jedno jak dlouho - a jsou starší, mají daleko větší šanci na špatný průběh,“ řekl.

„Kdybychom to srovnali s běžnou populací, tak je to zhruba šestkrát horší průběh i z hlediska úmrtnosti na covid-19. Ale je rozdíl mezi mladším a starším pacientem po transplantaci, proto v tom našem doporučení cílíme především na skupinu starších 60 let.“

Podle Viklického lékaři vycházejí především z amerických doporučení, které byly zveřejněny minulý týden v pátek. „Jsou poměrně opatrné a doporučují očkování třetí dávkou v individuálních případech onemocnění ve vyšším riziku. My jsme proto zvolili tu věkovou skupinu nad 60 let. Protože naše data, která jsou i publikována, ukazují, že právě starší pacienti jsou ti, kteří mají horší průběh,“ dodává Viklický.

Přednosta Transplantcentra IKEM uvedl, že zhruba jenom 40 procent pacientů po transplantaci, kteří mají dvě dávky očkování ukončené, vytvoří protilátky. „Pacienti po orgánových transplantacích používají léky, které potlačují obranyschopnost. Ty tak také brání vytváření protilátek vůči koronaviru. Pacienti, kteří prodělali onemocnění covid-19 a pak byli očkování, vytvoří protilátky všichni,“ vysvětlil.

‚Hrozí odmítnutí orgánů‘

S tím, že by lidé po transplantaci měly dostat třetí dávku vakcíny nesouhlasí přednosta anesteziologické kliniky v pražském Motole Tomáš Vymazal. Podle něj účinnost třetí dávky zatím nepotvrdilo dostatek odborných studií a pacienty by mohla další vakcína ohrozit.

„Jsou spíše reakce, které ukazují, že by třetí dávka očkování u pacientů po transplantaci mohla vést ke zvýšené reakci imunity, to znamená k odmítnutí orgánu tělem pacienta. Říct, že pacienti po transplantaci určitě budou profitovat z třetí dávky, je přinejmenším neseriózní. Čas a data z větších studií ukážou, zda-li by zrovna pacienti po transplantaci byli vhodnými pro třetí dávku,“ uvedl pro Radiožurnál.

To, že riziko zvýšené imunitní reakce existuje, potvrdil i Viklický. Podle něj ale právě proto v doporučení lékařské společnosti cílí na starší skupinu, u které je reaktivita imunitního systému menší. „Také víme, že mladší pacienti vytváří lépe protilátky, a proto jim nechceme třetí dávku doporučovat paušálně. Ve Spojených státech ovšem doporučují očkovat všechny,“ doplnil.

„Problém je v tom, že klinické studie, které by dlouhodobou bezpečnost očkování třetí dávkou po transplantaci zohlednily byly teprve zahájeny i v těch Spojených státech. A výsledky budou zveřejněny nejdříve třeba na Vánoce. To znamená, že pokud máme před sebou období podzimu a delta varianty, myslíme si jako čtyři odborné společnosti, že je prostě příliš velké riziko nechat starší pacienty vystavit infekci,“ reagoval Viklický na vyjádření Vymazala.

„My máme očkováno zhruba 80 procent všech pacientů po orgánových transplantacích. Ti, co se nenechali očkovat, měli v jarních měsících až pětkrát větší šanci na to, že na covid-19 zemřou,“ dodal.

Ministerstvo zdravotnictví zatím k aplikaci třetí dávky vakcíny oficiální stanovisko nevydalo. Vláda chce rozhodnout do konce srpna, čeká mimo jiné na stanovisko Evropské lékové agentury.