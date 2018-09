Podnikatel žádal Paroubkovy, ať mu vrátí 3,5 milionu. ‚Odpracuji to,‘ říká expremiér, který je měl v sejfu

Expremiér za ČSSD Jiří Paroubek měl v bankovním trezoru tři a půl milionu. V hotovosti, v dolarech.

Přišlo se na to během rozvodu manželů Paroubkových, kdy je o vrácení peněz požádal podnikatel Petr Michek. Ten tvrdí, že peníze jim půjčil už v roce 2016.

Radiožurnál získal Michkovu žádost, sám Paroubek miliony v sejfu potvrdil.

Zjištění Radiožurnálu přichází krátce poté, co Petra Paroubková veřejně prohlásila, že její manžel měl nelegální příjmy. Policie ji už vyslechla.

Paroubek tvrzení své ženy odmítl. Exkluzivně Praha 6:00 5. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Jiří Paroubek, který ve volbách do Senátu kandiduje jako nezávislý, tvrdí, že peníze skutečně převzal a uložil do trezoru. Spolu s Petrem Michkem, který kandiduje na senátora za stranu Moravané, prý chtěli společně podnikat (kdo je Petr Michek čtěte ZDE).

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jiří Paroubek měl v bankovním trezoru tři a půl milionu. Přišlo se na to během rozvodu manželů Paroubkových, kdy je o vrácení peněz požádal podnikatel Petr Michek. Více si poslechněte v reportáži Janka Kroupy.

„Byly to peníze, které jsme měli na nějaký společný projekt. Chtěli jsme je dát na burzovní operace,“ zdůvodňuje expremiér takto vysokou částku v trezoru.

Celá transakce podle něj měla vypadat následovně: Michek peníze nejprve v menších částkách vybral ze svého účtu. Tři a půl milionu následně převedl na dolary a uložil je do Paroubkova trezoru. „Bylo to v mém sejfu,“ říká doslova Paroubek.

Peníze pak měli znovu v menších částkách vložit zpět na účet a investovat na burze.

Nad vysvětlením se ale podivuje hlavní ekonom společnosti CYRRUS Lukáš Kovanda. Burzovní operace v civilizovaném světě se totiž odehrávají elektronicky a podléhají zákonům proti praní špinavých peněz.

„Z hlediska ducha zákona i mé zkušenosti je to zvláštní. Já bych nad tím okamžitě pozvedl obočí a první, co by mě napadlo, je, že je to za účelem, aby ty peníze byly nějak legalizovány,“ říká Kovanda.

Vraťte mi miliony, žádá Michek

Peníze chtěl Petr Michek původně vymáhat po Petře Paroubkové, a proto jejímu právníkovi předložil dokument, který má Radiožurnál k dispozici.

Důvod půjčky v něm nevysvětluje, píše pouze, že peníze poskytl mezi 19. zářím a 12. prosincem 2016, a to pouze na jeden rok.

„S politováním vás musím oba požádat - s ohledem na vaši rodinnou situaci a probíhající rozvod manželství a předpokládané SJM (společné jmění manželů, pozn. red.) - o vrácení finanční částky,“ stojí v dopisu (viz níže). Sám Michek v něm uvádí, že miliony byly v dolarech.

Dokument, který odeslal Petr Michek Petře a Jiřímu Paroubkovi 19. prosince 2017. | Zdroj: Radiožurnál

Petra Paroubková ale o půjčce nic neví. „Pan Michek žádal vrátit tři a půl milionu korun z takzvané půjčky, kterou měl poskytnout do společného jmění manželů. O této půjčce ovšem klientka nevěděla a neví. Co má pan Michek s panem manželem, to nevíme,“ reagoval právník Petry Paroubkové Andrej Lokajíček.

Petr Michek se vyjádřit odmítl, faktem ale je, že nyní už peníze nevymáhá. Proč? „My jsme se dohodli, že to vymáhat nebude. Já to u něj odpracuju,“ řekl Paroubek. Jak přesně to chce udělat, když oba muži kandidují do Senátu, nevysvětlil.

Paroubková na policii

Manželé Paroubkovi se přitom nedokážou shodnout, kde momentálně peníze jsou.

Petra Paroubková nedávno pro server Seznam Zprávy řekla, že manžel nosil domů milionové částky, které nepocházely z jeho politických funkcí, ale z nelegálních zdrojů. Pár se nyní rozvádí a soudí o výživné na dceru.

Tvrzením Paroubkové se aktuálně zabývá policie. Minulý týden v pátek kvůli tomu podle zjištění Radiožurnálu byla na výslechu.

„Mohu potvrdit, že se paní Paroubková v pátek zúčastnila podání vysvětlení u policie. V žádném případě ale nebyly zahájeny úkony trestního řízení,“ řekla Radiožurnálu bez dalších podrobností Hana Vrbová z Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5.

Paroubek tvrzení své ženy označil za účelový útok. „Musím ji - s ohledem na závažnost jejích tvrzení - vyzvat, ať předloží důkazy o mé údajné trestné činnosti Policii ČR. A pokud nemá takové důkazy, ať přestane lhát. Nechci přenášet probíhající soudní spor na ulici,“ napsal Paroubek na svůj web Vaše věc.

Neshody Paroubkových 30. listopad 2014 – Jiří Paroubek rezignoval na post předsedy LEV 21 – Národní socialisté s tím, že odchází z politiky, aby se mohl věnovat rodině.

únor 2017 – Petra Paroubková odchází od svého manžela a s sebou bere i dceru Margaritu.

18. dubna 2018 – Soud svěřil dceru do péče Petry Paroubkové.

24. dubna 2018 – Petra Paroubková požaduje po manželovi měsíční výživné ve výši 50 000 korun. Ten to odmítá.

23. srpna 2018 – Petra Paroubková pro server Seznam zprávy řekla, že její manžel dostával milionové částky, které nechodily přes bankovní účet. Podle ní určitě nešlo o legální příjmy. Paroubek reagoval, že se manželka snaží ovlivnit výsledek říjnových voleb.

Jiří Paroubek a Petr Michek (stojí za Paroubkem) se účastnili vánoční oslavy, kterou uspořádal po propuštění z vězení lihovarník Vladislav Jarošek.