Tři aktéři kauzy Nemocnice Na Homolce u Ústavního soudu neuspěli. Jejich stížnosti byly zamítnuty

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnosti tří aktérů kauzy zmanipulovaných zakázek na digitalizaci chorobopisů a nákupu gama nože pro pražskou Nemocnici Na Homolce. Justice je poslala do vězení na 3,5 roku až pět let, v kauze padly také peněžité tresty. ÚS stížnosti vyhodnotil jako zjevně neopodstatněné.

Nemocnice Na Homolce

Nemocnice Na Homolce (ilustrační foto)

Soud zdůraznil, že i když byl v řízení klíčovým důkazem deník bývalého ředitele nemocnice Vlastimila Dbalého, nešlo o jediný podklad. „Orgány činné v trestním řízení jeho obsah bez dalšího nepřevzaly, ale podnikly další kroky k ověření jeho obsahu. Orgány činné v trestním řízení prokázaly, že stěžovatelé věděli a chtěli, případně byli srozuměni s tím, že se dopouští protiprávního jednání a že porušují zákonem chráněné zájmy,“ stojí v usnesení.

Argumenty odsouzených ÚS označil za „ryzí skutkovou polemiku“, na kterou nemůže přistupovat, protože by vykročil ze své role. ÚS připustil, že řízení trvalo dlouho, trestní stíhání začalo už v roce 2014. Vzhledem ke složitosti případu však nešlo o nepřiměřenou délku.

„Samotný stručný popis trestné činnosti ukazuje, že nešlo o běžnou, ale mimořádně složitou, spletitou a sofistikovanou trestní činnost, kde každý krok měl svůj význam a kde každá osoba sehrála svoji roli. Ústavní soud nenabyl dojmu, že by orgány činné v trestním řízení postupovaly liknavě,“ uvedli ústavní soudci v usnesení.

Součástí odmítnuté skupiny stěžovatelů nebyl ředitel Dbalý, jenž si vyslechl desetiletý trest vězení a už dříve se dostal podmínečně na svobodu. Usnesení ÚS je anonymizované, z kontextu však plyne, že stížnosti podali Pavel Kocourek, Josef Veselý a Jozef Kalavský.

