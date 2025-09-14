Tři české vrtulníky dorazí do Polska v řádu hodin. A spolu s nimi 150 vojáků, říká Černochová
Česká vrtulníková jednotka pro speciální operace se třemi stroji Mi-171Š dorazí do Polska v řádu hodin. V pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi to v neděli oznámila ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Počítá se s vysláním až 150 českých vojáků maximálně na tři měsíce.
„V řádech hodin by měly dosáhnout území Polské republiky,“ řekla ministryně. Operovat by měly začít v řádu dnů.
Polsko ukončilo preventivní letecké operace na východě země. Nad Lublinem uzavřelo letecký prostor
„Mandát je tím mandátem, který už schvalovala Poslanecká sněmovna někdy loni a který máme až do roku 2026. V tuto chvíli je to posílení východního křídla v rámci předsunuté přítomnosti,“ poznamenala Černochová.
Polsko v noci na středu zaznamenalo 19 narušení svého vzdušného prostoru ruskými drony.
Zatímco americký prezident Donald Trump incident s drony označil za možný omyl, představitelé Polska, ale také Německa, Evropské unie či Ukrajiny hovoří o ruském záměru a NATO reagovalo oznámením, že posiluje ochranu hranic svého východního křídla. Ruské ministerstvo obrany průnik dronů nepopřelo, tvrdí ale, že nešlo o úmysl, ani o útok.
‚Jen pro země s vyvinutou PVO‘
Generální tajemník NATO Mark Rutte v pátek v reakci na incident oznámil vznik operace Eastern Sentry (Východní stráž), která posílí ochranu východního křídla aliance. Česko se zatím neúčastní, pokud by mělo, muselo by si říct ve Sněmovně a v Senátu o nový mandát, uvedla Černochová.
Jde o přípravu na hypotetický krizový scénář. Už to je pro Rusko odstrašení, říká Řepa o operaci NATO
„Pokud se to neintegruje pod stávající misi na východním křídle,“ podotkla. Operace se podle ní týká zejména zemí, které disponují vyvinutou protivzdušnou obranou.
Polsko s pomocí NATO v sobotu také nasadilo vrtulníky a bojové letouny na východě země a uzavřelo vzdušný prostor nad letištěm v Lublinu kvůli preventivní operaci, jejímž důvodem byla hrozba ruských dronů nad Ukrajinou poblíž polských hranic.
Operace trvala asi dvě hodiny. Pohotovost mělo také rumunské letectvo, které vyslalo do vzduchu dvě stíhačky F-16, když jeho vzdušný prostor u hranic s Ukrajinou narušil dron.
Napětí v Polsku a Pobaltí. Chystají se na ruský útok?
Místopředseda sněmovního zahraničního výboru a místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček uvedl, že situaci je třeba řešit racionálně a v klidu. Všechna fakta podle něj ukazují, že šlo o ruské drony a Polsku je potřeba pomoci.
Podle europoslance a prvního místopředsedy hnutí Stačilo! Ondřeje Dostála je ale původ dronů spekulativní. Přestože spolupracovat a pomáhat Polsku je za něj v pořádku, narušení vzdušného prostoru neznamená válku.
Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) míní, že je jedno, zda drony do Polska pouze uletěly, nebo zda byly úmyslně vyslány. V obou případech se jedná o bezpečnostní riziko.