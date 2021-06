Tři čtvrtiny cyklistů usmrcených v roce 2020 nemělo přilbu. Policie chystá výzvu a kampaň

Policie přichází s výzvou Automaticky, která má za cíl motivovat cyklisty, aby si při nasednutí na kolo rovnou vzali přilbu. K vytvoření nové výzvy je dovedlo zjištění, že z celkového počtu usmrcených cyklistů na českých silnicích v roce 2020 jich až 73 % nemělo v době jízdy na kole přilbu. Praha 14:03 10. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Helmu na kolo automaticky | Zdroj: Policie České republiky

„Procentuální vyjádření usmrcených cyklistů za rok 2020 ukazuje na vážný problém. Téměř 30 lidí se mohlo z vyjížďky vrátit ke svým blízkým, kdyby měli na hlavě přilbu,“ říká ředitel služby dopravní policie Jiří Zlý.

Loni zemřelo při dopravních nehodách 40 cyklistů, 29 z nich, tedy skoro 73 procent, nemělo při nehodě nasazenou přilbu.

Poranění hlavy

„Při nehodách na kole si cyklisté nejčastěji poraní horní a dolní končetiny. Při střetnutí s automobilem jde pak nejčastěji o poranění hlavy,“ uvádí výkonný manažer Asociace záchranný kruh Lukáš Hutta a podotýká, že je důležité chránit své tělo za každých okolností a lidé, kteří vyjíždějí na kolech bez přilby, dobrovolně hazardují s vlastním životem.

Výzva Automaticky má za cíl motivovat příznivce cyklistiky k nošení přilby sérií informačních minikampaní, v rámci kterých bude upozorňovat na zásady bezpečného pohybu nemotorizovaných řidičů. Jedincům, kteří se do kampaní zapojí, slibuje policie za plnění výzev možnost výhry rozličných cen.

„Na kolo usedá denně z různých důvodů stále více lidí. Někdo vyjíždí za sportem, zážitky, jiní využívají kolo jako ekologický dopravní prostředek. Za samozřejmost považujeme bezpečný návrat. Tomu musí každý z nás ale sám přispět. Pomozte nám připomenout, jak zásadní je využívání ochranných prvků, zejména u tak zranitelné skupiny účastníků provozu, kterými jsou cyklisté,“ vyzývá Veronika Hodáčová z oddělení prevence Policejního prezidia.

"Problémem je především takzvaná pasivní bezpečnost," upozorňuje šéf dopravní policie Zlý. Jde především o pravidla, která většinou nejsou vynucována zákonem. U cyklistiky to je zpravidla právě nošení cyklistické přilby. Ta je v Česku povinná do 18 let, pro dospělé už je jen dobrovolná.

Špatné vzory

Problematice bezpečnosti cyklistů se léta věnuje i projekt Tým silniční zodpovědnosti, který je součástí výzvy Automaticky a letos už pojedenácté pořádá akci Na kole jen s přilbou. V rámci ní budují napříč Českem na cyklisty oblíbených trasách stanoviště, kde zájemcům podávají informace o bezpečné jízdě na kole a zároveň jim nabízí místo k odpočinku.

Podle Romana Budského z platformy Vize Nula, která se zabývá bezpečnosti na silnicích, z celoevropského průzkumu vyplynulo, že v Česku pravidelně přilbu na jízdním kole nosí přes 51 procent dospělých cyklistů. To je sice v rámci Evropy nadprůměr, na druhou stranu podle statistik každé sedmé dítě přilbu nenosí. Podle Budského je častým problémem například přístup rodičů k dětem, kdy bez přilby nepůsobí jako správný vzor.

Lukáš Hutta z dopravně-bezpečnostní asociace Záchranný kruh v této souvislosti popsal modelový příklad, kdy při střetu cyklisty, který jel v rychlosti 15 km/h, s automobilem jedoucím rychlostí 35 km/h, je náraz srovnatelný se skokem po hlavě z výšky z deseti metrů na tvrdou podložku.