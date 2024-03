Tři hejtmani za rok? Sever Moravy volá po klidu, opozice varuje před „postrachem“ z Havířova

Silvie Mikulcová | Foto: Martin Straka | Zdroj: Český rozhlas

Moravskoslezský kraj bude mít zase nového hejtmana. Kdy se Josef Bělica z hnutí ANO ujme funkce a kdo vám tedy teď vládne?

Josef Bělica je v tuto chvíli jediným kandidátem na hejtmana. Vyplývá to z nominací hnutí ANO, které je v regionu vítězem posledních krajských voleb z roku 2020, a jde také o dohodu uvnitř koalice. V Moravskoslezském kraji vede hejtmanství široká koalice hnutí ANO společně s ODS, TOP 09, lidovci a SOCDEM. Vzájemná jednání potvrdila, že ANO jako vítěz voleb bude mít i nadále hejtmana. Nikdo na tom nechtěl nic měnit a Josef Bělica je politikem, na kterém se všichni shodli. Jednání byla velmi rychlá a nebyl v nich cítit žádný zádrhel nebo zákulisní hra. V tuto chvíli kraj řídí první náměstek hejtmana Jakub Unucka z ODS. Ve středu 3. dubna se zastupitelé sejdou na mimořádném jednání, aby nového hejtmana zvolili, začnou v 9 hodin. Uvidíme, jak se do diskuse zapojí veřejnost. Přece jen krajská zastupitelstva v Moravskoslezském kraji v poslední době doprovázejí četné projevy a diskuse lidí, kteří odmítají některé věci, jako je třeba armádní logistické centrum v Mošnově a podobně. Ale předpokládám, že to ve středu bude hodně rychlé. Někdy kolem desáté, jedenácté hodiny bychom tady v regionu měli mít znovu hejtmana.

Proč zrovna Josef Bělica? Je totiž primátorem v Havířově, takže teď usedne na další židli, a to se přece nedá vykonávat obě dvě tyto funkce na plný úvazek, ne?

Josef Bělica možná není v tuto chvíli výrazně celostátně známý, ale svůj vliv v regionu bezesporu má, především v rámci hnutí ANO. Proto Josef Bělica. Když mluvíme o těch židlích, tak on je krajským zastupitelem v Moravskoslezském kraji, je také primátorem Havířova, ale takzvaně neuvolněným, to znamená, že není primátorem na plný úvazek. Dále je poslancem za hnutí ANO a v této chvíli ještě také krajským šéfem hnutí, ale tuto funkci opustí. Kombinaci těchto aktivit mu vyčítá především opozice. Ptali jsme se na to Josefa Bělici i koaličních partnerů, kteří nebyli úplně přesní, ale říkali, že to probírali, že jim Josef Bělica řekl, jak to chce zvládat, a že v něj mají důvěru. V sobotu byl v Ostravě krajský sněm hnutí ANO, který mimo jiné rozhodl, že ho v pozici krajského předsedy ANO nahradí novojičínský starosta Stanislav Kopecký. To je tedy jedna z funkcí, ve které by Josef Bělica měl skončit. Co se týče pozice primátora Havířova, tak tu si Josef Bělica prozatím ponechá. Opakuje, že se o tom chce pobavit s ostatními kolegy ve městě. Zmiňuje, že některé pravomoci by měl přebrat jeho první náměstek a mohlo by to takto vydržet až do podzimních krajských voleb. To znamená, že Josef Bělica je přesvědčený a reaguje tak, že si dokáže, řekněme „zmanagovat“ svůj čas a že by to všechno měl zvládnout. Ale uvidíme, jaká bude praxe.

Slyšel jsem ho ve 20 minutách Radiožurnálu, kde zmiňoval, že se nedá dlouhodobě sedět na obou židlích, tedy na místě primátora Havířova a hejtmana Moravskoslezského kraje. Plus k tomu má dalších x funkcí.

„Bezesporu budu muset některé tyto aktivity omezit. (...) Jsem přesvědčen o tom, že dlouhodobě nejde vykonávat dvě exekutivní pozice najednou. (...) Jestli budu obě tyto pozice vykonávat současně, tak nejdéle do voleb.“ Josef Bělica, poslanec za hnutí ANO, primátor Havířova, kandidát na hejtmana Moravskoslezského kraje (ČRo, Dvacet minut Radiožurnálu, 25. 3. 2024)

Nicméně je na tom asi vidět, že si uvědomuje, že nechce být moravskoslezským Michalem Haškem, že se to prostě nedá.

Uvidíme, jak se rozhodne. Je to samozřejmě na něm. Mě překvapila shovívavost ze strany koaličních partnerů, kteří mu, jak už jsem říkala, důvěřují a věří v to, že si to dokáže zařídit tak, aby ve všem obstál. Uvidíme také, jak zareagují členové hnutí ANO na Havířovsku.

Na druhou stranu reakce třeba Pirátů: Zuzana Klusová, opoziční pirátská zastupitelka, taky kandidátka do eurovoleb za Pirátskou stranu, už se nechala slyšet, že to je takzvaně z bláta do louže i s odkazem na to, co se v Moravskoslezském kraji na hejtmanství děje. Je Josef Bělica známou osobností? Má vliv?

Řekla bych, že známou osobností je. Vliv má, což už vyplývá i z toho, že byl krajským předsedou hnutí ANO, to znamená, že určitě ovlivňoval dění na řadě radnic, řadu koaličních vyjednávání po nejrůznějších volbách. A mimochodem, když jsme v Ostravě řešili výměnu primátora Tomáše Macury, dříve také z hnutí ANO, tak bylo vidět, že Josef Bělica dochází na jednání klubu zastupitelů hnutí ANO, že se účastní ostravského zastupitelstva. Ale na to, jaká je osobnost, si ještě půjčím váš citát Zuzany Klusové, která o něm řekla, že je to z bláta do louže. Ve svém vyjádření na síti X šla trochu dál a nazvala Josefa Bělicu postrachem opozice a občanů toužících po transparentnosti. Narážela na styl řízení Havířova, který Josef Bělica zatím uplatňuje. Troufám si říct, že je velmi silový, řekla bych možná až dominantní a moc nepřipouští diskusi. Proč o tom takto mluvím –⁠⁠⁠⁠⁠ totiž Havířov je jedním z mála statutárních měst v Česku, která živě nepřenášejí jednání zastupitelstva, a Havířov ani zpětně nezveřejňuje záznamy. V době COVIDu jsme se setkali i se situací, kdy se naše kolegyně zpravodajka vůbec nedostala na jednání havířovského zastupitelstva. Samozřejmě, že tehdy platila určitá omezení, s přítomnosti veřejnosti to bylo složitější, ale místo se tam nedalo ani rezervovat. Josef Bělica navíc v regionu nikdy nepatřil k politikům, od kterého by bylo jednoduché získat vyjádření.

Ale musím popravdě říct, že od minulého týdne je v jeho přístupu k médiím cítit změna. Jak bude řídit kraj, ještě uvidíme, ale hejtmanství není Havířov, takže tam asi dojde k nějaké změně politiky. Na druhou stranu si ale myslím, že Josef Bělica bude silnějším hejtmanem, než byl Jan Krkoška (ANO) a že to regionu přece jen může trochu pomoct. Bělica není v jednoduché situaci. Krajští politici upozorňují, že velkým problémem je třeba chystaná změna v rozpočtovém určení daní. Spočítali, že by Moravskoslezský kraj mohl přijít až o 600 milionů korun, a to si samozřejmě nikdo nepřeje. Byť je to především jakoby vládní záležitost, tak se řeší strategická průmyslová zóna v Karviné, možný pád Liberty Ostrava, hoří halda Heřmanice. Regionální politici jsou tedy v situaci, kdy problémů je celá řada. Musí tlačit na stát. A i když do voleb zbývá už jenom půl roku, tak přece jenom je to dost dlouhá doba na to, aby se fungování hejtmanství zastavilo.

Kostlivec ve skříni

Zajímalo by mě už zmíněné jméno Jana Krkošky. Pojďme se podívat na jeho příběh, protože Bělica nahradil právě odsouzeného hejtmana Krkošku. Ten sám rezignoval, ale vedení hnutí ANO předem avizovalo, že se ho chystá odvolat. Jeho pád byl poměrně rychlý, ne?

Celá kauza byla obecně velmi nečekaná, vývoj byl rychlý, překotný. V úterý minulý týden se objevila informace o obžalobě hejtmana, ve čtvrtek byl soud.

„Hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška z hnutí ANO je nepravomocně odsouzený. Dvěstětisícovou pokutu dostal od pražského obvodního soudu za podplácení lékařů.“ (ČRo Radiožurnál, 21. 03. 2024)

Asi hodinu po vynesení rozsudku jsme dostali z hejtmanství e-mail, že hejtman rezignoval, pár desítek minut na to pouze jeho krátké písemné vyjádření. Už v pátek v 9 hodin ráno koalice potvrdila, že se dohodla na jméně nového hejtmana. Bylo to během několika dnů v krátkosti po sobě, všechno bylo překotné a rychlé, ale zároveň velmi jasné. Už v úterý, hned poté, co informace o obžalobě Jana Krkošky vyšla najevo, zástupci ODS a lidovců, kteří jsou koaličními partnery hnutí ANO ve vedení kraje, říkali, že o tom nevěděli, že jsou překvapení, že na pátek svolají schůzku a budou chtít vysvětlení. Opoziční Piráti rovnou vzkázali, že budou chtít rezignaci Jana Krkošky. Na verdikt soudu čekalo i vedení hnutí ANO. Místopředseda Karel Havlíček Radiožurnálu řekl, že s ohledem na to, že jde o kauzu, která vznikla před vstupem Jana Krkošky do politiky, je nutné počkat na rozhodnutí soudu a pak hnutí ANO rozhodne. Ale říkal, že platí padni komu padni.

„Je to stará záležitost, 2009, a od té doby jsem ušel kus cesty. Nevidím důvod v tom, co se stalo. Určitě jste k tomu pomohli vy, média, protože ten hon na mě je strašný.“ Jan Krkoška, bývalý hejtman Moravskoslezského kraje z hnutí ANO (ČRo Plus, 21. 3. 2024)

Na druhou stranu v médiích se rychle objevila obžaloba a všichni jsme si mohli přečíst, že se hejtman při výsleších a při policejním vyšetřování doznal. Dalo se tedy očekávat, že hejtman bude odsouzen, což situaci asi také urychlilo a politici přišli s rychlým řešením situace.

U soudu se řešil asi 12 let starý úplatkářský případ. Jan Krkoška tvrdil, a v obžalobě to bylo zmíněné, že uplácel, protože chtěl, aby děti měly co jíst.

Ano, byla to poměrně zajímavá pasáž z jeho výslechu. Když se vrátím úplně na začátek, tak jde o případ, který vyšetřovala Národní centrála pro boj s organizovaným zločinem. Státnímu zástupci předala výsledky s návrhem na obžalobu 66 lidí v lednu 2021, což už bylo v době, kdy Jan Krkoška byl náměstkem moravskoslezského hejtmana. Policisté uzavřeli vyšetřování s tím, že šlo o případy z let 2009 až 2013, kdy zjednodušeně řečeno manažeři farmaceutických firem dávali lékařům úplatky, aby předepisovali vybrané léky. Doktoři měli dostávat peníze nebo poukázky do supermarketů, luxusní dovolené, pobyty na jachtách. Celkem v té skupině mělo být zapleteno zhruba 200 lidí a celkově šlo o úplatky za 12 milionů korun. Justice se tím zabývala, nakonec Obvodní soud pro Prahu 2 rozhodl, že kvůli hospodárnosti, jak to oficiálně zdůvodnil, se případ Jana Krkošky bude řešit zvlášť. Obžaloba ho vinila jako regionálního manažera jedné z těch společností, Interchemia Praha, že se na tomto korupčním jednání podílel a byl zjednodušeně řečeno zodpovědný za úplatky ve výši zhruba 800 tisíc korun. Státní zástupce mu původně navrhoval podmínku. Krkoška se ale u soudu přiznal, takže to byla polehčující okolnost. Nicméně Jan Krkoška to vlastně nikdy neodmítal, jenom to vypadá, že o svém problému s policejním vyšetřováním a posléze obžalobou nikomu neřekl.

Říkala jste, že koaliční partneři o tom nevěděli, že byli v šoku a překvapení. Ale nakonec přece vyšlo najevo, že ne nutně oni, ale hnutí ANO o problému Jana Krkošky vědělo dopředu a neřešilo. To mi přijde pozoruhodné.

Zaznamenala jsem pouze vyjádření Karla Havlíčka a možná i od někoho tady v regionu, že o tom věděli pouze pár týdnů dopředu. Přiznám se, že nemám k dispozici informace o tom, že by to věděli delší dobu. Od začátku to stavěli tak, že Jan Krkoška řekl, že jde o vyšetřování a případy, které vznikly ještě před jeho vstupem do politiky, takže ho nechají dojít k soudu, aby tam padlo rozhodnutí o vině a nevině. Ale nemám informaci, že by o tom hnutí ANO vědělo delší dobu.

Měl jsem na mysli ty týdny dopředu, které mohly posloužit k tomu, aby se hnutí ANO k situaci nějak postavilo. Ale ano, máte pravdu – říkali, že počkají na rozhodnutí soudu. Od něj Krkoška odešel s pokutou ve výši asi 200 tisíc korun, skončil pak ve vedení kraje i v hnutí ANO. Šéf hnutí Andrej Babiš serveru Seznam Zprávy řekl, že Krkoška hnutí podvedl, poškodil ho, tak by mě zajímalo, jak velké pozdvižení jeho kauza způsobila. Jak moc to rezonovalo u vás v Moravskoslezském kraji?

Z mého pohledu to rezonovalo velmi. Je samozřejmě otázka, jestli to nějak řešili lidé v ulicích, to si upřímně řečeno moc ani nemyslím. Je jedna věc, že to mohlo poškodit hnutí ANO, ale samozřejmě to není příjemná situace ani pro koaliční partnery ve vedení kraje. Nikdo nechtěl být spojován s korupčním jednáním, a proto si myslím, že přišla i tak rychlá reakce. Jan Krkoška to svou rezignací svým politickým partnerům velmi zjednodušil. V tom málu, co řekl, když vyšel ze soudní síně, mluvil o mediálním tlaku a později ve svém písemném komentáři, který jsme dostali do e-mailů, řekl, že rezignoval, protože nechce, aby situace vrhala špatné světlo na hnutí ANO, aby znehodnocovala práci lidí kolem něj. Proto také opustil hnutí ANO a chce se stáhnout z veřejného prostoru a očistit své jméno. Myslím, že jeho rezignace trochu přispěla k uklidnění situace. Odsouzený hejtman by určitě nebyl ve vedení kraje stravitelný pro nikoho, určitě by to směřovalo k jeho odvolání, ale jeho rázným rozhodnutím a rychlým sledem událostí politici v kraji aspoň přišli s nějakým řešením a navenek utnuli jakékoli diskuse a zákulisní hry. Myslím, že teď budou všichni doufat, že se na celou kauzu rychle zapomene.

Koaliční partneři, které jste zmiňovala, jsou stále takto trpěliví? Připomeňme ještě jednou, že ta koalice je duhová, jsou tam zástupci vlády, tedy ODS, TOP 09, lidovci.

Doufám, že mě politologové neusmaží za to, co řeknu, ale myslím, že v Moravskoslezském kraji dlouhodobě funguje takový zajímavý trend, který velmi ovlivňuje regionální politiku. Popravdě nemám moc informace z jiných krajů, ale tady regionální politika funguje tak, že se politici z nejrůznějších platforem nejrůznějšího směřování na regionální úrovni dokážou dost dobře spiknout a navenek se tváří, že to nejdůležitější je přinést sem peníze, nějakým způsobem si dopomoct na úkor Prahy a dostat sem peníze, investice, dělat něco pro rozvoj regionu. Takové to, řekněme vrcholné politikaření si rozdávají až na vládní úrovni. Kdybych se vrátila hodně složitě do historie, tak si pamatuju, že po jedněch komunálních volbách dokonce jeden z tehdejších představitelů říkal, že je přece dobře, že jsme tady v široké koalici, jednou mají ministra oni, podruhé my, ale peníze pro Ostravu seženeme. Takže myslím, že tak funguje velmi zjednodušeně a odlehčeně řečeno moravskoslezská, ostravská politika.

Střídání hejtmana – zase

Ale stejně se mi zdá, že když hnutí ANO má už kolikátého hejtmana? Třetího?

Ano, třetího hejtmana za jedno funkční období.

To přece musí vyvolat i nějaké pozdvižení obočí u koaličních partnerů, nebo ne?

Myslím, že největší pozdvižení bylo opravdu o tom, že měli pocit, že jim exhejtman Jan Krkoška tu informaci zatajil. Ale jedním dechem dodávali, že je zapotřebí se soustředit na rozvoj kraje, že nás čeká čerpání peněz z evropské politiky pro postuhelné regiony a každý podle toho, co má v gesci, má priority v tom svém. Bude se řešit stavba Černé kostky a řada dalších projektů. Na mě to ze všeho nejvíc dělalo dojem, že všichni volají po uklidnění situace. Na Josefu Bělicovi se shodli, není nikde žádný problém a chtějí dovládnout následujícího půl roku v co největším klidu a pak se uvidí.

Když už jsem zmínil trojici Vondrák, Krkoška, Bělica, tak není teď třeba Ivo Vondrák v kraji persona non grata?

Nemyslím. Ivo Vondrák byl hejtmanem kraje a silnou osobností hnutí ANO. Řekla bych, že stál za velkým výsledkem v roce 2020, kdy tady hnutí ANO získalo přes 30 % hlasů, 24 křesel z pětašedesátičlenného krajského zastupitelstva. Sám tehdy dostal 10 tisíc preferenčních hlasů, a když jsem se na to dívala, tak to bylo pětkrát více než druhý, třetí člověk na kandidátce hnutí ANO. Předpokládám, že narážíte na situaci, kdy byl Ivo Vondrák donucen odejít z hnutí ANO poté, co společně s ostravským primátorem Tomášem Macurou v prezidentské volbě otevřeně podpořili Petra Pavla namísto svého tehdejšího stranického šéfa Andreje Babiše...

Spíš jsem narážel na to, že obžalovaný a posléze odsouzený Jan Krkoška byl jeho náměstkem.

To je pravda. Když se Ivo Vondrák stal v roce 2016, jestli to dobře počítám, poprvé hejtmanem, tak Jan Krkoška za něj přišel do pozice náměstka hejtmana pro regionální rozvoj a cestovní ruch. Pokud jsem zaznamenala vyjádření Ivo Vondráka, tak říkal, že kdyby byl býval věděl, že Jan Krkoška je policejně vyšetřován nebo mu něco takového hrozí, tak že by se samozřejmě jeho náměstkem nestal.

Podzimní volby – už jede v Moravskoslezském kraji kampaň?

Je otázkou, jestli to, co se událo v posledních dnech, respektive minulý týden, už není součástí kampaně. To samozřejmě nevím, ale myslím, že do horké fáze kampaně se ještě dostaneme. Uvidíme, s čím přijdou jednotlivé strany a hnutí, které budou chtít křesla v krajském zastupitelstvu.

V podcastu byly kromě zvuků z Českého rozhlasu využity tyto zdroje: Česká televize.