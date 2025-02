Tři sta tun různých druhů plastů. Úřady v Brně řeší nelegální skládku odpadu dovezeného z Německa

Přes tři sta tun odpadu z Německa leží na nelegální skládce v průmyslovém areálu Královka v Brně-Horních Heršpicích. Podle České inspekce životního prostředí (ČIŽP) ho tam navezla ostravská firma Piroplastik. Tu vyšetřuje i policie v souvislosti s nelegální skládkou v Jiříkově na Bruntálsku, kde je i nebezpečný odpad včetně baterií z elektroaut. Ministerstvo životního prostředí jedná s německými úřady o vrácení odpadu zpátky do Německa. Brno 16:44 25. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nelegální skládka v průmyslovém areálu v Brně-Horních Heršpicích | Foto: Vlasta Gajdošíková | Zdroj: Český rozhlas

Odpad je navezený za bytelným dřevěným plotem, mezery mezi prkny je místy vidět zřejmě drcený plast, možná OSB desky. Dá se to těžko poznat, protože za plot se nedá dostat. Upřesňuje to mluvčí ČIŽP Miriam Loužecká: „Jedná se o směs různých druhů plastů a laminátů, kusy profilů, bílá vlákna, celé kusy křídel nebo součásti větrných elektráren, plastové fólie a velkoobjemové vaky s neznámým obsahem.“

Podle Loužecké tyto odpady vizuálně odpovídají odpadům uloženým v Jiříkově. K ohrožení životního prostředí by ale v Brně dojít nemělo.

„Od června do října 2024 byla na lokalitu v Horních Heršpicích provedená nedovolená přeshraniční přeprava odpadů v celkovém množství více než 300 tun ze Spolkové republiky Německo. Odesílatelem byla společnost Roth International a příjemcem společnost Piroplastik. Společnost Piroplastik nebyla a není provozovatelem zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu na těchto pozemcích,“ doplnila mluvčí.

Majitelé pozemků o ničem neví

Podle ČIŽP se nelegální odpad navážel na celkem čtyři pozemky, tři z nich patří dvěma majitelům. Jeden z nich je Jan Ráž z Lelekovic u Brna. „Nevím o tom nic, akorát jsem dostal předvolání od Policie České republiky k podání vysvětlení. Od roku 2004 to má v pronájmu RBL Estate s.r.o., veškerou odpovědnost za to, co se tam děje, má RBL,“ říká.

Jednou z jednatelek této společnosti je Markéta Horká, v minulosti jím byl i její manžel Michal. Oba patří podle informací médií k lidem obviněným v kauze ovlivňování privatizace bytového domu v Nováčkově ulici v městské části Brno-sever.

Michal Horký řekl, že pozemek dál pronajímá a o navážce odpadu nevěděl: „Proč bychom si kontaminovali svoje vlastní pozemky? Nevěděli jsme o tom. Dneska je tam firma Auxa zastoupená panem Krausem, který má naproti autoopravnu. My jsme ten pozemek podnajmuli s vědomím toho, že pan Kraus si chce na pozemku parkovat osobní automobily, které následně opravuje.“

Firmu Auxa i majitele autoopravny jsme se pokusili kontaktovat, ale bez úspěchu.

Brněnský magistrát i vedení městské části Brno-jih se o nelegální skládce dozvěděly z médií a vůbec se jí nezabývají, jak potvrdil starosta Brna-jihu David Grund z ODS.

Dojde k odvozu v řádu týdnů?

Odstranění odpadů teď s německou protistranou řeší Ministerstvo životního prostředí. „Jsme v kontaktu se stejnými úřady v Německu, jako je případ Jiříkova, a chceme, aby co nejdříve německá strana tento odpad odvezla. Tlačíme, aby to bylo v řádu týdnů,“ říká šéf resortu Petr Hladík z KDU-ČSL.

Podle Hladíka může být dovoz odpadu z Německa dílem organizované skupiny. Server Seznam Zprávy zjistil, že ostravská společnost Piroplastic je předlužená ztrátová firma. Její jednatel o sobě řekl, že je takzvaným „bílým koněm“ a z byznysu, ve kterém se točí stovky milionů korun, nic nemá.

Česká inspekce životního prostředí už kontrolu firmy Piroplastic uzavřela. Dále ji ale prošetřuje policie. „Pokud ze strany policie nepadne obvinění, inspekce s kontrolovanou osobou zahájí správní řízení, které pak může vyústit v pokutu. Maximální výše sankce může dosahovat až 25 milionů korun,“ řekla Miriam Loužecká.

Německého odesílatele odpadu, společnost Roth International, prošetřují tamní úřady.