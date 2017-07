Triatlon ochromí v Praze dopravu. Most Legií bude uzavřen, omezení se dotknou i MHD

Praha se připravuje na sobotní triatlon. Na Střeleckém ostrově a v jeho okolí se chystají pódia, stánky a tribuny. Právě u tohoto místa bude nejvíce omezení. Zcela uzavřen bude most Legií, přes který nebudou jezdit ani tramvaje. „Uzavřeny budou tratě mezi Jiráskovým náměstím a Národním divadlem a také mezi Národním divadlem a Újezdem,“ sdělil Radiožurnálu mluvčí Regionální organizace pražské integrované dopravy (ROPID) Filip Drápal.

Tramvajové linky budou odkloněny přes zastávky Staroměstská nebo Národní třída, případně Karlovo náměstí. Omezení se týká také autobusové dopravy. Městské autobusy ze Zbraslavi i příměstské od Štěchovic budou jezdit přes Radotín a Barrandov. Místo na smíchovském nádraží budou končit v zastávce Na Knížecí. Vyhnou se i zastávce Lihovar.

Od brzkého rána do půlnoci bude zítra kvůli triatlonu směrem do centra uzavřena celá Strakonická ulice, most Závodu míru u zbraslavského nádraží a silnice do Vraného nad Vltavou. V Praze pak most Legií u Národního divadla a Janáčkovo nábřeží. Na Smíchově už stojí zákazy zastavení a přibydou také zákazy vjezdu. Řidiči si tak budou muset přeparkovat.

„V případě, že si nepřeparkují, bude jim vozidlo odtaženo a následně po akci vráceno na stejné místo,“ řekl ředitel závodu Tomáš Vrzák. Omezení se budou týkat také lodní dopravy. Kolem Střeleckého ostrova nepojedou dopoledne parníky. Nebude také možné projíždět se na šlapadlech nebo v lodičkách, které nesmějí do prostoru omezeného bójkami. Na dodržování zákazu bude dohlížet policie na člunech.