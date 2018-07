Triatlon ochromil dopravu v části Prahy. ‚Ve světě je to běžné,‘ reaguje na stížnosti starosta Richter

Dopravní situaci v hlavním městě o víkendu ochromil triatlon. Dopravní omezení v souvislosti s druhým ročníkem závodu Challenge Prague se dotkly především rezidentů Prahy 5, kde vedla převážná část trasy. Na komplikace si ale stěžovali i lidé cestující městskou hromadnou dopravou, někteří z nich na svůj spoj čekali v úporných vedrech i desítky minut. Praha 16:55 29. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dopravní situaci v hlavním městě o víkendu ochromil triatlon. Na snímku Španěl Pablo Dapena, který dobíhá do cíle na druhém místě | Foto: Říhová Michaela | Zdroj: ČTK

Kritiku dopravní situace v metropoli vyvolaly na Facebooku snímky starosty Prahy 5 Pavla Richtera z TOP 09, který se závodu také účastnil. Lidé si pod příspěvky stěžovali na zpoždění dopravních spojů nebo nedostatečné označení uzavírek.

Triatlonový závod vyhrál v Praze favorit Gomez. Nejlepší Čech byl šestý Kočař Číst článek

Zpoždění některých linek potvrdila serveru iROZHLAS.cz také mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková: „Autobusy v oblasti Zbraslavi a Radotína nabíraly zpoždění přibližně 40 až 50 minut.“

Kritice se ale mluvčí brání, víkendové omezení řady tramvajových i autobusových linek směrem na jih od centra metropole bylo podle ní hlášeno dopředu. „Všechny zastávky v dotčené oblasti byly označeny. Mohlo se stát, že to nějaký vandal strhl, ale dopravní podnik vše označil,“ pokračovala Řehková.

Zpoždění kvůli sekání trávy

Dopravu podle ní navíc zkomplikovaly i dvě nehody a „nešťastně načasované sekání trávy v okolí komunikace“. O zhoršující se dopravní situaci informoval během soboty státní dopravce i na twitteru.

⚠️ Dopravní situace na Strakonické se stále zhoršuje. Jak hlásí dispečink dopravce Martin Uher, autobusy se zpožďují až o 50 minut. Všem volajícím na naši infolinku 234 704 560 rádi sdělujeme aktuální polohu jejich spoje. pic.twitter.com/bf0uTJCkyW — PID (@PIDoficialni) 28. července 2018

Výtky kvůli zhoršené dopravě odmítá také starosta Richter, který se sám postavil na start kategorie štafety: „Ve světě je to běžné. Já sám jsem se za svůj život účastnil mnoha maratonů a triatlonů. Například Curych je uzavřen úplně celý, když je tam Ironman (triatlonový závod – pozn. red.).“

Podle starosty nelze nikdy vyjít vstříc všem obyvatelům. „Já chápu, že v autech jsou naštvaní lidé, ale proti tomu jsou lidi, kteří jsou nadšení během závodu. Někdo má zas rád koncerty, tam jsou ale také nějaká opatření. Město by mělo žít,“ pokračoval.

Richter podle svých slov rezidentům před závodem poslal i osobní dopis, ve kterém je žádal o toleranci. „Uvědomuju si, že jsou to velký trable, ale v létě, když Praha není tolik zalidněná, to není nic nemístního. Ve světě je to vždy krásný svátek sportu,“ doplnil.