Od ledna bude platit povinnost třídění textilního odpadu, obce si stěžují na příliš vysoké náklady

Obnošené tričko ale i stále hezká mikina – tisíce tun takového odpadu každoročně Češi vyřadí ze svých skříní. Kam ale míří dál? Třídění textilu bylo zatím v Česku dobrovolné. To se ale od prvního ledna změní. Možnost třídit textil musí nabídnout každá obec v Evropské unii. Ideálně by tak žádné staré oblečení a obuv nemělo končit na skládkách. Praha 15:12 31. prosince 2024

Plechový kontejner se speciálním zavíráním. Lidé do něj můžou odložit staré oblečení, které pak znovu využije někdo další nebo se z něj vyrobí třeba čisticí hadry. Jenže možnost třídit textil zatím nebyla všude a podle ministerstva životního prostředí zhruba 70 tisíc tun textilního odpadu ročně končilo v běžných černých popelnicích.

Od nového roku musí mít sběrné místo každá obec. Možností, jak se s novou povinností vypořádat, mají starostové několik, nejen jako stanoviště kontejnerů na odpadní textil nebo sběrné dvory.

„Případně obce mohou provádět pravidelný sběr do dočasně přistavených nádob nebo takzvaný pytlový sběr přímo od domu,“ popsala mluvčí ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí.

Společnosti, které oslovil Radiožurnál, většinou zvyšují poplatek za umístění textilního kontejneru. Obce si i proto stěžují, že se jim nová povinnost prodraží. „Odpadové firmy nám říkají, že to bude stát tři tisíce korun za tunu i více. V tuto chvíli je to pro nás dražší než běžný směsný komunální odpad,“ popsal ve vysílání Českého rozhlasu Pavel Drahovzal, místopředseda Svazu měst a obcí a starosta Velkého Oseka.

Že situace s odbytem textilu je teď špatná, potvrzují i svozové společnosti. Povinný sběr totiž začíná platit ve všech zemích Evropské unie a recyklační kapacity zatím příliš nerostou. Podle ministerstva životního prostředí měly obce na přípravu pět let. Na rozšíření sběrných nádob navíc mohly využít dotace.

Do budoucna by na recyklaci textilu mohl přispívat každý, kdo si koupí třeba nové tričko nebo nový pár bot. V Evropské unii se totiž dál jedná o zavedení recyklačního poplatku, který by odváděly výrobci za každý prodaný kus textilu.