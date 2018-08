Recyklace je nákladná a není všespásná. Jde to i bez odpadů a obalů, tvrdí propagátorka Zero waste

„Recyklace je určitě dobrá věc, ale není všespásná. Známe barevné kontejnery, do kterých obal vyhodíme, a dál se nestaráme. Myslíme si, že se všechny ty obaly znovu využijí, veliký problém je ale v tom, že ne vše lze recyklovat, a navíc je to velmi nákladné,“ upozorňuje ředitelka neziskové organizace Bezobalu Veronika Nováčková.

Veškeré obaly z kontejneru putují na dotřiďovací linku a jen polovina jde na recyklaci, zbytek pak do spalovny nebo na skládku. Týká se to například kompozitních materiálů.

Nováčková zpochybňuje tvrzení, že Češi patří v recyklaci odpadů k nejlepším, jak zjistila analýza PlasticEurope. „Jsme dobří ve třídění odpadu, ale ne tak v recyklaci. Celá Evropa je závislá na tom, že vyváží odpad do zemí třetího světa, kde se teprve odpad recykluje,“ upozorňuje.

Zero waste

Podle německého Helmholtzova centra pro výzkum životního prostředí 90 procent veškerého plastového odpadu v moři pochází z deseti řek, dvou afrických a osmi asijských.

To připouští i Nováčková, podle ní se ale plasty do oceánů dostávají i z našich řek nebo právě kvůli vývozu odpadu do třetích zemí. Recyklační linky by prý proto měly vzniknout i v Evropě. Hlavně je ale třeba hledat cesty, jak nevytvářet zbytečný odpad.

„Snažíme se šířit osvětu a vysvětlovat lidem, že to jde i bez obalu a odpadu. Ale asi nejde celý svět odbalit,“ říká s úsměvem Nováčková, jejíž organizace například provozuje bezobalový obchod. Denně do největší pražské prodejny Bezobalu zavítá asi 150 lidí.

Na nákup si Nováčková nosí vlastní nádoby, do kterých tak může i v běžných obchodech dát alespoň ovoce, zeleninu či pečivo. „Jsou chvíle, kdy se plastům nevyhneme. Ale je to o tom zvažovat, jestli ten plastový obal opravdu potřebuji. A pokud ano, můžu ho použít znovu, ne ho hned vyhodit,“ uzavírá.