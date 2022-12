Narození Ježíška zasazené do pařezu nebo na víku od sudu. V Praze je k vidění 33 tridentských betlémů

Kousek zimní nálady z nejsevernějšího cípu Itálie je k vidění v Česku. Nejde přitom o sníh a lyžování, ale o betlémy, které se po staletí vyrábějí v oblasti Tridentska. Do Muzea Karlova mostu hned vedle nejznámější pražské gotické památky je přivezl sběratel tridentských betlémů Piero de Godenz. K některým z 33 betlémům vystaveným až do začátku února má pan Piero i velmi osobní vztah. Praha 12:00 27. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tridentské betlémy budou v muzeu Karlova mostu vystaveny do 4. února | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

Hlavním materiálem pro výrobu tridentských betlémů je podle pana Piera de Godenz je dřevo. Může být i surové, takže některé scény narození Ježíška jsou třeba zasazené do pařezu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 V Muzeu Karlova mostu je vystavených 33 betlémů z Tridentska

Jiné jesličky jsou situované do horských chalup typických pro oblast Tridentska. Někdy také stavitelé betlémů použili to, co bylo zrovna po ruce.

Jeden betlém je tak postavený na podstavci, který byl dříve pokličkou od sudu s kysaným zelím. Autorka dalšího betlému vzala materiál z prádelny.

Betlém, který vytvořila maminka pana Piera de Godenz je z prádelního koše a uvnitř je scéna narození Ježíška s hadrovými postavičkami s blonďatými vlasy. To pana Piera inspirovalo, aby začal betlémy sbírat.

Před dvaceti lety založil svoji sbírku. Do Prahy přivezl 33 exponátů, nejstarší je z konce 19. století. Doma má celkem 3 stovky betlémů z různých zemí světa, z toho také čtyřicet z Česka. Některé z nich i sto let staré.

Zastavili jsme se u podlouhlého betlému s několika malovanými dřevěnými postavičkami.

Sběratel tridentských betlémů Piero de Godenz | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

„Betlém s jeskyní, ve které leží Ježíšek, je vyrobený z borové kůry, z větviček, z mechu a různých dalších přírodnin,“ říká Piero de Godenz. K tomuto betlému má zvláštní citový vztah, protože autory jsou jeho rodiče, Maria Maddalena de Florian a Mario de Godenz a pochází z roku 1960.

V rohu betléma byla zvonkohra, která hrála vánoční písničku. Pustit vánoční melodii u jesliček byl vždy úkol pana Piera a jeho tří bratrů. Tento betlém ho provázel celé dětství.

Další scenérii vytvořil jeho bratranec a vypadá jako pokojíček pro panenku s různými postavami. „Je to vlastně rodinný betlém, já jsem ten muž hrající na lesní roh, žena začtená do knížky je moje manželka a dívka zdobící betlém na komodě má dcera Alice,“ doplňuje sběratel.

I když tedy Piero de Godenz odjede zpátky do Itálie, v tomto moderním betlému bude v pražském Muzeu Karlova mostu vlastně přítomný až do konce výstavy 4. února.