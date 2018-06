VIDEO: Všechno do jednoho pytle? Třiďte lépe, radí správce železnice

Na sociálních sítích se rozšířilo video, ve kterém cestující na pražském hlavním nádraží zachytil pracovníka úklidové firmy, jak vybírá tříděný odpad z oddělených popelnic do jednoho pytle. „Cestující se stále nenaučili třídit a koše využívají na klasický směsný komunální odpad,“ cituje ČT24 mluvčího Správa železniční dopravní cesty Marka Illiaše. Praha 21:01 18. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pracovník úklidové firmy na pražském hlavním nádraží. | Foto: El Ge (Facebook) | Zdroj: Repro Facebook

Od publikování na sociální síti facebook video zhlédlo přes 90 tisíc uživatelů. Autor videa později doplnil, že se od pracovníka úklidové firmy dozvěděl, že „jsme nedisciplinovaní a musí se to třídit dodatečně“.

Tuto informaci pak později potvrdil pro ČT24 mluvčí SŽDC Marek Illiaš: „Ačkoli jsou to koše na tříděný odpad, tak cestující se stále nenaučili třídit a koše využívají na klasický směsný komunální odpad. Proto obsah všech košů dávají pracovníci úklidu do jednoho pytle dohromady a v třídírně se to pak třídí ručně.“

Článek pokračuje pod videem.

„Navíc je v koších i mnoho obalů z rychlého občerstvení a takový papír pak ani vytřídit nemůžete, protože je mastný. Skončí tak stejně ve směsném odpadu,“ dodal.

České dráhy pak ještě na svém facebookovém profilu připomněli cestujícím, aby si dávali pozor, do jaké nádoby odpadky vyhazují.

Vedoucí komunikace s veřejností Správy železniční dopravní cesty Tomáš Drvota pod příspěvek doplnil: „Mohu potvrdit, že SŽDC na vlastní náklady odpady dotřiďuje dodatečně, protože pokud jsou špatně roztříděné při odevzdání, tak je třídírna odmítne převzít a vše by končilo ve směsném odpadu. Proto je běžné, že scéna sesypávání do jednoho pytle se objeví na nejednom nádraží... Velkým problémem je zejména špatné třídění od cestujících.“