Pandemie pozměnila i podobu třídních schůzek. Konají se většinou online nebo individuálně

Třídní učitelka prvňáků Věra Aubrechtová z pražské základní školy Ruzyně tentokrát ve třídě nemluví ke svým 25 žákům, ale k jejich rodičům. Většina z nich si ani neodkládá kabáty. Kvůli otevřeným oknům je ve třídě chladno.

„Dobrý den, vítám vás tady. Jak jste si určitě všimli, malinko jsem posunula lavice, co to šlo. Větráme. Poprosím, nechte si respirátory. Já si ho nechám také. Budu mluvit, doufám, dost nahlas. Kdyby mě v zadních lavicích neslyšeli, tak na mě mávejte. Ještě přidám,“ říká Aubrechtová.

„Předpokládám, že budeme mít stejné antigeny jako doteď. Musím děti pochválit, všechny to tady zvládly krásně. Nikdo z toho neměl žádné trauma. Pokud by se stalo, že třída bude mít někoho nakaženého, voláme hygienu a hygiena dává pokyny, co dál,“ vysvětluje rodičům.

Chtěla se s nimi potkat osobně i kvůli tomu, aby jim poradila, jak s dětmi v první třídě zvládnout možnou distanční výuku.

„Budeme samozřejmě doufat, že nic takového nenastane. Pokud ano, proto jsem vám minule rozdala přihlašovací údaje na classroom. Psala jsem informace, že ne všichni se ještě přihlásili. Pokud jste je někde založili, nebo vám to nefunguje, na konci to spolu individuálně vyřešíme,“ říká rodičům.

Zjišťuje taky, kolik žáků by potřebovalo od školy zapůjčit tablet.

„Jenom prosím, vyžadovala bych buď počítač, nebo tablet. Ne chytrý telefon. Pro prvňáky je malý a ne všechny aplikace tam fungují,“ doplňuje Aubrechtová.

Zkušenosti rodičů

„Mám čtvrťačku, takže už to docela dobře znám. Minulý rok byla skoro celý doma,“ říká Radiožurnálu jedna z přítomných maminek.

„Mám tady prvňáčka a pak čtyřleté dítě. Psychicky to budu muset zvládnout, i když to bude náročné. Myslím, že na to se nedá úplně připravit. Až to bude, tak to bude. Pořád doufám, že to nenastane,“ přidává se druhá.

Zkušenosti s výukou na dálku už má i jeden z tatínků, který na třídní schůzku přišel. Starší syn chodí do třetí třídy.

„Už tím procházíme dva roky a víme, co to znamená. Můžeme poskytovat nějakou podporou a naučit je ještě s nějakou elektronikou. Teď by to byla pro nás nová situace, protože až teď se po mateřské moje žena vrátila do práce. Nevím, jak bychom to řešili, protože jsme se nad tím ještě nezamýšleli. Asi by to spadlo na mě,“ svěřuje se.

Třídní učitelka ale s rodiči neřeší jen situaci kolem covidu. Na řadu přicházejí i ryze praktické záležitosti. „Minule tam brečeli kluci, že nepoznají svoje džíny. Já už naštěstí trochu jo. Přeci jenom, když je cedulka podepsaná, tak mi to hodně ulehčí,“ žertuje Aubrechtová.

Další schůzky s rodiči jsou plánované na konec pololetí - v lednu. Jestli budou online, nebo opět ve třídě, zatím není jasné.