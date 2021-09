Šéfka Trikolóry tvrdí, že pandemie covidu u nás nikdy nebyla. ‚Naprosté nepochopení,‘ reaguje hygienička

11. března 2020 vyhlásila Světová zdravotnická organizace koronavirovou pandemii, která od té doby trvá. Přesto lídryně bloku Trikolora Svobodní Soukromníci v nedělní předvolební debatě v CNN Prima News uvedla, že „tady žádná pandemie nikdy nebyla“. Tvrdí, že u covidu by se měl epidemický stav vyhlásit při 1600 nemocných na 100 000 obyvatel, tedy jako je tomu u jiných respiračních onemocnění. Podle odborníků je to „naprostý nesmysl“. Ověřovna! Ověřovna! 13:09 29. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zuzana Majerová Zahradníková | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Tady žádná pandemie nikdy nebyla.“ Tato slova vyřkla v předvolební superdebatě televize CNN Prima News Zuzana Majerová Zahradníková, předsedkyně Trikolóry a lídryně uskupení Trikolora Svobodní Soukromníci (TSS). Na následný dotaz moderátora svůj postoj víc nepřiblížila.

Podle odborníků, které server iROZHLAS.cz oslovil, ani nebylo jak. Za pandemii totiž onemocnění covid-19 označila už loni 11. března Světová zdravotnická organizace. Rozšíření koronaviru totiž splňuje základní předpoklady pro vyhlášení pandemického stavu.

Ověřovna! Radiožurnál a server iROZHLAS.cz spustil projekt Ověřovna! Budeme se v něm snažit vysvětlovat a ověřovat nepravdivé informace, polopravdy nebo překroucená fakta. Až do voleb se budeme věnovat aktuálním tématům a zapojit se můžete i vy. Narazili jste na nějakou informaci a nejste si jistí, že je pravdivá? Zkusíme ji za vás ověřit. Napište nám na overovna@rozhlas.cz.

„Definice pandemie je taková, že musí výskyt onemocnění v jednu chvíli postihnout několik světadílů. Tady je jednoznačně prokázáno, že k tomu došlo,“ přiblížila epidemioložka a hlavní pražská hygienička Zdeňka Jágrová. „Je to samozřejmě naprostý nesmysl,“ dodala.

Jasno v zařazení covidu mezi epidemie má i Jan Kynčl, vedoucí oddělení epidemiologie infekčních nemocí Státního zdravotního ústavu. „Covid pandemie je a tečka. Splňuje všechna kritéria,“ odpověděl epidemiolog.

Jednoznačnou odpověď dává také virolog Jiří Černý: „Je to hloupé tvrzení. Minimálně data ukazují, že tu velké množství lidí během loňského roku zemřelo navíc oproti běžnému průměru. Navíc vidíme, že virus cirkuluje. To onemocnění se projevuje závažnými stavy, kdy lidé končí na jednotkách intenzivní péče.“ A dodal, že by političce „každý zdravotník potvrdil, že tady pandemie skutečně byla“.

Hranice 1600?

Majerová Zahradníková ale podle svých slov stanovisko zdravotnické organizace neuznává. „My se máme řídit našimi zákony. Nijak neopomíjím, že byly oběti. I mně se to dotklo, ale to neznamená, že budu mít klapky na očích,“ prohlásila.

Pro iROZHLAS.cz pak řekla, že by se měl u covidu vyhlásit epidemický stav až při 1600 nemocných na 100 000 obyvatel, tedy jako je tomu u jiných respiračních onemocnění, například chřipky.

„To číslo u nás nebylo nikdy dosaženo. Řídím se oficiálními daty. Nezlehčuji nemoc, ale když se podíváte na počet nemocných, při kterém se vyhlašuje epidemie nebo pandemie, tak dle čísel covid nikdy nesplňoval limity. To je vše, co jsem k tomu chtěla říct,“ nechala se slyšet.

Stejnou argumentaci použil v rozhovoru pro deník Echo 24 předseda Svobodných Libor Vondráček. „Dřív jsme vyhlašovali epidemii chřipky, když bylo 1600 nemocných na 100 000 obyvatel. Myslím, že tohoto čísla jsme nedosáhli ani v tom největším peaku,“ odpověděl severu.

Podle expertů se ale koronavirus s chřipkou srovnávat nedá. „Je to naprosté nepochopení toho, jakým způsobem se sleduje a hlásí chřipka a koronavirus. Zatímco u koronaviru hlásíte každý pozitivní záchyt, u chřipky hlásíte každé respirační onemocnění bez ohledu na etymologii,“ objasnila pražská hygienička Jágrová.

„Nemůže si to být rovno a hranice u koronaviru by byla naprosto jiná,“ pokračovala.

Počet nakažených na 100 000 obyvatel se podle ní u covidu používá především u určování potřebných opatření.

Černý navíc připomíná, že jde o to, jak se konkrétní onemocnění projevuje. Hranice 1600 nakažených každopádně u covidu neplatí. „Můžete mít rýmu způsobenou rhinovirem. I kdyby bylo celé Česko nakažené, epidemii vyhlašovat nebudeme, protože se nic neděje. Pak můžete mít chřipku, u které začíná být při vyšších číslech velmi důležitým aspektem k ochraně veřejného zdraví třeba sledování nakažených seniorů nebo lidí s imunologickými problémy.“

U koronaviru je ale podle virologa jiné. „Když máte závažnější onemocnění, jako je například právě covid, dává smysl opatření přijímat dříve.“

Šéfka Trikolóry ale stanovisko expertů neuznává. „Podle nás není rozdíl mezi covidem a jinými respiračními onemocněními. I podle jiných odborníků, kterých já si vážím víc, to tak je,“ tvrdí politička. Černý, Kynčl i Jágrová jsou podle ní „všechno lidé poplatní“.