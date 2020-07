Chcete nominaci do volební komise? Musíte dát hlas Trikolóře, píše členům šéf prostějovské buňky

Prostějovská Trikolóra hledá delegáty okrskových volebních komisí. Kromě zvládnutí běžných úkolů po nich ale chce ještě něco: v případě, že je hnutí nominuje, mu musí dát hlas v podzimních krajských a senátních volbách. „Bylo by absurdní, kdyby nás v komisi reprezentoval někdo, kdo by do urny hodil lístek jiné strany či hnutí,“ napsal šéf místní organizace Jaroslav Skopal v e-mailu, který má redakce k dispozici. Prostějov 6:00 6. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Václav Klaus mladší a Zuzana Majerová Zahradníková představili nové hnutí Trikolóra | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

„Jsem dlouhodobě registrovaným příznivcem u hnutí Trikolóra. S hnutím se však poslední měsíc velmi rozcházím především z důvodů přijímání kontroverzních osob, jako je například pan (Jan) Železný (bývalý ředitel TV Nova – pozn. red.),“ napsal redakci podporovatel strany, který si však nepřál být jmenován.

Víc než kontroverzní osobnosti mu vadí, jakým způsobem prostějovské vedení strany komunikuje a jaké požadavky na příznivce klade.

„Co mne naprosto zarazilo, byl čtvrteční email od vedoucího místního sdružení v Prostějově Jaroslava Skopala, který dává případným členům budoucí volební komise podmínku, aby volili hnutí Trikolóra. Je to narušení demokratických principů naší země,“ stěžuje si.

Šéf místního sdružení Trikolóry v Prostějově Jaroslav Skopal členům a příznivcům strany napsal, že se blíží „horká část kampaně, jejíž úspěšnost bude ohodnocena dobrým volebním výsledkem“. Zároveň je podle něj potřeba naplnit „formální požadavky celého volebního procesu“: vybrat zástupce hnutí do okrskových volebních komisí.

Jedna podmínka navíc

Každý delegát, který v komisi dva volební dny stráví, dostane podle Skopala finanční odměnu a stravenky. „Úkolem člena je, aby dohlédl na perfektní spočítání hlasů pro jednotlivé strany a hnutí, a to především pro Trikolóru,“ napsal Skopal příznivcům hnutí.

Kromě běžných povinností, které plynou z funkce členů okrskových volebních komisí, mají ale podle Skopala delegáti Trikolóry ještě další úkol.

„Podmínkou je, aby dotyčný nominant nebyl na kandidátní listině a dal hlas Trikolóře. Bylo by absurdní, kdyby nás v komisi reprezentoval někdo, kdo by do urny hodil lístek jiné strany či hnutí,“ myslí si šéf prostějovské organizace hnutí.

Po dotazech serveru iROZHLAS.cz Skopal potvrdil, že členům a podporovatelům hnutí požadavek rozeslal, nicméně v e-mailové korespondenci ho prý jen nešťastně formuloval. Na konkrétní otázky však neodpověděl.

„Vaše dotazy vyplývají spíše z mé nešikovné mailové formulace. To, koho kdo bude volit, nemůžeme ani ovlivnit, ani zkontrolovat. Samozřejmě do okrskových volebních komisí vyšleme členy nebo sympatizanty našeho hnutí, ale co udělají za plentou, je lidsky i ze zákona jejich věc,“ napsal redakci.

,Nemůžete nikoho nutit‘

Politolog Petr Just z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy upozorňuje, že strany do volebních komisí nominují své příznivce. „Na druhou stranu nemají možnost to ověřit, protože samotný akt volby je tajný. Když jim někdo bude tvrdit, že je bude volit, tak stejně strany musí dát jen na jeho slovo. Má-li být zůstat zachována tajnost volby, tak strana nemá možnost žádným způsobem ověřit, jak dotyčný volil,“ vysvětluje.

„Nemůžete samozřejmě nikoho nutit, aby volil tak, jak chcete. Právě tajnost hlasování má zaručit, že každý má možnost volit podle svého vědomí a svědomí. To, že je člověk za plentou sám má vést k tomu, aby se každý rozhodoval podle vlastního uvážení,“ pokračuje politolog.

Podle dalšího politologa - Lukáše Jelínka z Masarykovy demokratické akademie - ukazuje Skopalovo vyjádření na to, že je Trikolóra mladé hnutí a někteří jeho členové zatím nemají s politikou mnoho zkušeností. „Lidé z Trikolóry to napsat samozřejmě můžou, je ale otázkou, zda se tou ,povinností‘ potom bude někdo řídit,“ řekl Jelínek.

Trikolora je pravicově-konzervativní politické hnutí. Založil ho v roce 2019 Václav Klaus mladší. V současném složení sněmovny má hnutí dva poslance – Václava Klause mladšího a a Zuzanu Majerovou Zahradníkovou.

Krajským a senátním volbám strana velkou váhu nepřikládá, důležitější jsou pro ni sněmovní volby v příštím roce. „Náš vztah ke krajům je negativní. Myslíme si, že jsou to jenom průtokové ohřívače peněz daňových poplatníků a nemají žádný smysl,“ uvedl při představení strany Václav Klaus mladší.