Startuje tříkrálová sbírka. ‚65 procent příspěvků použijeme tam, kde byly vybrány,‘ říká ředitel Charity

KMB. Tři písmena, která si od neděle můžete nechat znovu napsat nad dveře. Do ulic českých vesnic a měst vyrážení znovu po roce desítky tisíc koledníků v kostýmech tří králů. I tentokrát jim lidé mohou finančně přispět a vybrané peníze pak pomůžou lidem v nouzi. Jak Charita peníze využije a jakým způsobem je možné se do sbírky zapojit popsal v rozhovoru pro Radiožurnál ředitel Charity ČR, která sbírku pořádá, Lukáš Curylo. Praha 10:04 1. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Do ulic českých vesnic a měst vyrážení znovu po roce desítky tisíc koledníků v kostýmech tří králů | Foto: Andrea Filičková | Zdroj: Český rozhlas

Můžete uvést konkrétní projekty, na které letos potřebujete vybrat peníze?

Těch projektů je 557, takže je velmi těžké vybrat některé konkrétní. Ale když budu ilustrativní, tak můžu říci, že část těch peněz půjde na podporu našich terénních služeb, třeba v krnovské oblasti, kde pomáháme seniorům, aby mohli svůj konec života prožít ve svém domácím prostředí.

Část příspěvků půjde na kofinancování evropských projektů, které čerpáme. To znamená na rekonstrukci našich zařízení, výstavbu nových zařízení, zvyšování kapacit, ale půjde to také na podporu nákupu nových automobilů, třeba nízkoemisních ekologických automobilů, na které také získáváme prostředky z Evropské unie či ministerstva životního prostředí. O konkrétních projektech si můžou dárci přečíst na našich stránkách www.trikralovasbirka.cz.

Platí i tentokrát, že většinu darovaných peněz charita použije právě v tom regionu, kde se vybraly?

Ano, 65 procent z vybraných peněz se vrací zpátky do toho místa, kde byly vybrány, a právě na konkrétní projekty v tom místě. Potom jde 15 procenbt na celodiecézní projekty, to znamená napříč různými kraji. 10 procent jde na podporu našich zahraničních aktivit, protože charita působí ve 21 zemích světa. A potom pět procent jde na podporu celostátních aktivit, které děláme na úrovni celé Charity České republiky. Je to advokační činnost vůči ministerstvům, parlamentu, je to i metodická pomoc a zastřešení těch našich služeb.

Stát se může i to, že náš posluchač zrovna na tři krále v českých ulicích nenarazí. Může tady přispět nějak jinak. Jaké jsou ty další způsoby?

Kromě statických kasiček je další forma tzv. on-line koleda. Právě na našich stránkách www.trikralovasbirka.cz lze dokonce vybrat konkrétní charitu, kterou chce podpořit, a tam může přispět právě prostřednictvím on-line koledy.

Může přispět také i tradiční cestou, tzv. DMS, kde může přispět na číslo 87 777, a to 30 korun, 60 korun, 90 korun nebo 190 korun. A může dokonce zadat i trvalou koledu, že se bude strhávat tahle částka pravidelně každý měsíc, protože ta sbírka probíhá celoročně. Pouze to fyzické koledování probíhá do 15. ledna.

Tak ještě doplňme, že jako poděkování všem dárcům v té tříkrálové sbírce chystáte koncert na neděli osmého ledna od 18 hodin. Diváci ho uvidí i na ČT 1, kde vystoupí třeba Adam Mišík nebo Kateřina Marie Tichá.