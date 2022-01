Začíná Tříkrálová sbírka. Přispět mohou lidé do poloviny ledna nejen do kasiček, ale i online

Tříkrálová sbírka startuje! Ode dneška můžete v ulicích potkávat koledníky s kasičkami, a to až do 16. ledna. Přispět můžete i do statických kasiček, online nebo pomocí DMS.



Tříkrálová sbírka je skvělá příležitost, jak začít nový rok dobrým skutkem.