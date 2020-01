Obří hlava Kelta na kruhovém objezdu v Novém Strašecí. Starosta se těší, jiní si ťukají na čelo

Třímetrová hlava keltského druida bude zdobit kruhový objezd v Novém Strašecí na Rakovnicku. Jde o kopii třiceticentimetrové hlavy, kterou našli lidé nedaleko města v roce 1943 a která patří mezi nejvzácnější exponáty v Národním muzeu. Umístění velké hlavy Kelta na kruhový objezd vzbudilo rozporuplné reakce. Zastupitelstvo už ale záměr schválilo a výrobu plastiky zaplatí místní těžební firma, která s nápadem přišla. Na místě natáčel Radiožurnál. Nové Strašecí (Rakovnicko) 13:16 16. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Třímetrová hlava Kelta bude stát na kruhovém objezdu | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: ČRo

Nový kruhový objezd stojí při vjezdu do obce, kudy přijíždějí všechna auta od Prahy nebo Karlových Varů. Kelt se ale bude dívat do města, takže řidiči na příjezdu uvidí jeho zátylek.

„Já se na to těším. Sochu budeme určitě mít,“ říká starosta Nového Strašecí Karel Filip z ČSSD. Volá kolegu a ten přináší do kanceláře malou repliku keltské sošky. „Náš kraj je Kelty pověstný.“

Zatímco se starosta raduje, někteří obyvatelé si ťukají na čelo. „Kdybych přijel na kruháč a uviděl tu zrůdu, tak se okamžitě otočím,“ říká penzista, který ale nechce říct své jméno.

Jeho kamarád utrousí jadrný výraz a ukazuje na radnici. „Nové Strašecí má svůj vlastní znak, tak proč by mělo mít Kelta z vedlejší vesnice?“ pokládá hlasitě řečnickou otázku a jde si po svých. Zastupitelstvo schválilo umístění sochy svou třetinovou většinou, žádný průzkum si mezi lidmi nedělalo.

Sošku Kelta nalezli lidé ve vedlejší vesnici Mšecké Žehrovice. Tam se to některým lidem také nelíbí, a dokonce sepsali petici, aby svůj symbol chránili. „Petice ale nemá na rozhodnutí jiného zastupitelstva vliv,“ říká nezávislá starostka Mšeckých Žehrovic Romana Metelková. Té socha ve městě nevadí. „Já z toho mám radost. Aspoň se začnou lidé o Kelty zajímat a zjistí, že soška pochází od nás. Kdyby takovou vzácnost mělo nějaké americké město, tak má symbol na každém rohu.“ Mšecké Žehrovice mají dřevěnou kopii Kelta v parčíku vedle obecního úřadu.

V doprovodu eskorty

Třímetrová hlava Kelta na kruhovém objezdu bude z tvrdého geopolymeru, který vyrábí místní těžební firma. Ta s nápadem přišla a sochu i většinově zaplatí.

Originální hlava Kelta je z historického hlediska natolik významná, že je ukrytá v Národním muzeu a na příležitostné výstavy ji doprovází ozbrojená eskorta.

Ve sbírce ji má Historické muzeum a jeho ředitel Marek Junek ji považuje za jeden z nejvzácnějších exponátů. „Na kruhovém objezdu si to moc neumím představit. Ale my na to autorská práva nemáme. Repliku si může udělat, kdo chce.“

Na náměstí v Novém Strašecí žádná socha nestojí. Ještě na jaře hleděl na korzující obyvatele Novém Strašecí z pískovce vytesaný rudoarmějec. Vandalové mu ale utrhli hlavu a dočasně skončil v depozitáři. Několikatunová hlava Kelta bude výrazně odolnější.

Kruhové objezdy v Česku zdobí různé sochy a plastiky čím dál častěji. Ne vždy se záměr setká s vřelým přijetím. Třeba v Komořanech u Vyškova postavili kontroverzní sochu Svobody. Běžná jsou zvířata, například v Karlových Varech mají kozy, ve Dvoře Králové zase nosorožce, což souvisí se zoologickou zahradou. V hornickém Sokolově vystavili na kruhovém objezdu důlní vozík.

