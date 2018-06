Tři chlapci se v Třinci schovali před bouřkou pod strom. Po zásahu bleskem skončili v nemocnici

Tři chlapci ve věku od 12 do 15 let se v pátek zranili při úderu blesku v Třinci na Frýdecko-Místecku. Jeden z nich musel být letecky přepraven do ostravské nemocnice, další údajně odvezly sanitky. O neštěstí informoval server iDNES.cz, ČTK informaci potvrdil policejní mluvčí Richard Palát.

