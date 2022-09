Trnky se letos na Slovácku neurodily, slivovice bude málo. Stromy totiž napadly mšice

Pálenice na Slovácku letos očekávají slabou sezónu. Většina sadařů nesklidí vůbec nic, nebo jen malý zlomek obvyklého množství. Na vině je podle nich suché jarní počasí, v některých oblastech i kroupy. Stromy navíc ve velkém napadly mšice. Ty podle pěstitelů často zničily i celou úrodu modrého ovoce. Slovácko 23:42 16. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sběr trnek na farmě Agro Okluky v Horním Němčí | Foto: Michal Sladký | Zdroj: Český rozhlas

„Trnek je letos velice málo. Bylo jich dost a pěkně to kvetlo. Ale jak bylo sucho, tak toho bylo hodně pod stromem. Na stromě je toho tak do buchet. Nebo možná na 50 litrů, ale to nestojí za to pálit, minimum je vždy alespoň 80 litrů,“ popisuje Jaroslav Kadlček z Dolního Němčí.

Podobně dopadli i další pěstitelé. „Úroda letos byla mizerná, hlavně trnek. Jestli to dá dohromady za 200 litrů, to je i moc. Napadly to mšice a pobily to kroupy,“ potvrzuje Ludmila Malinová ze Starého Města.

Slabou sezónu proto čekají i páleničáři. „Modrého ovoce neočekávám moc, protože v tomto roce byly mšice, ty zlikvidovaly kompletně všechno. To je šílené, to byla taková invaze,“ říká vedoucí pálenice v Jalubí Jindřich Zapletal.

Sběr trnek na farmě Agro Okluky v Horním Němčí | Foto: Michal Sladký | Zdroj: Český rozhlas

Existují ale i výjimky. Překvapivě slušnou úrodu mají například na farmě v Horním Němčí, kde se starají o 15 000 stromů. Podle Kateřiny Zifčákové, která má zdejší sady na starosti, je to proto, že sad leží ve svahu.

„Když dojde mrazík, tak se drží víc ve spodním části sadu a tu horní tolik nepostihne. Na druhou stranu když je sucho, tak voda steče a níž, tam se déle drží vlhkost. Co nepomrzne úplně, to alespoň nespadne suché. Jinak si to nedokážu vysvětlit, když se podívám kolem,“ těší Zifčákovou a dodává, že i u nich bude úroda asi o pětinu nižší než vloni.