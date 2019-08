Nová lávka v Troji má stát zhruba 106 milionů. Budou ji moci využít i cyklisté a vozy záchranářů

Novou lávku v pražské Troji namísto zřícené postaví společnost SMP CZ za téměř 106 milionů korun bez DPH. O výběru stavebníka v pondělí rozhodli radní hlavního města. Na lávku již má Praha stavební povolení a podle dřívějších informací ji chce mít hotovou v druhé polovině příštího roku. Bude mít jednodušší údržbu a nově ji vedle pěších využijí i cyklisté. Původní lávka se zřítila koncem roku 2017, zraněni byli čtyři lidé, z toho dva vážně. Praha 12:46 26. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V pražské Troji se lávka zřítila 6. prosince 2018. (archivní foto) | Foto: Milan Malíček/Právo | Zdroj: Profimedia

Ze čtyř dodavatelů, kteří se do tendru přihlásili, nabídla vítězná firma nejnižší cenu. Je asi o 36 milionů korun vyšší než předpokládaná hodnota zakázky, což je podle schváleného dokumentu dáno rostoucími cenami materiálu a stavebních prací.

Nová lávka by podle projektu měla být čtyři metry široká, což umožní pohyb pěším, cyklistům a v případě potřeby i vozům integrovaného záchranného systému. Konstrukce bude ocelová a mostovka dřevěná.

Lávka nahradí původní, která se zřítila předloni v prosinci. Policisté při vyšetřování nehody obvinili dva muže z obecného ohrožení. Minulé vedení metropole plánovalo před stavbou definitivní náhrady vybudovat provizorní konstrukci s životností 30 let, což stávající koalice Pirátů, Prahy Sobě a Spojených sil pro Prahu (TOP 09 a STAN) přehodnotila.

Lávka se zřítila 2. prosince 2017, město každému ze čtyř zraněných dalo 50 000 korun. Na dalším odškodnění se magistrát domluvil letos v lednu s pojišťovnou, která začala odškodné vyplácet ještě před ukončením policejního vyšetřování.

Praha má s mosty dlouhodobě problémy. Ve špatném stavu je několik mostů přes Vltavu, mezi nimi například Libeňský, Hlávkův, most Legií nebo Palackého most. Libeňský most musel být dokonce na začátku loňského roku zcela uzavřen pro MHD a auta. Město prostřednictvím Technické správy komunikací zahájilo diagnostiku těchto mostů, stejně jako například lanového mostu na Jižní spojce. Připravuje se také diagnostika a rekonstrukce Barrandovského mostu.