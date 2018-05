Konec lístečků? Lékaři chystají elektronické trojcestné žádanky. Mají ušetřit čas i miliardy

Praktičtí lékaři by od nového roku mohli žádanky třeba na vyšetření krve pacienta zadávat elektronicky - navrhuje to Sdružení praktických lékařů. Krok má ušetřit peníze na laboratorní vyšetření - pojišťovny za ně ročně zaplatí desítky miliard. Proč se nové žádance říká trojcestná a jak bude fungovat? Zjišťoval Radiožurnál. Praha 6:15 26. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Doktor (ilusrační foto) | Zdroj: Fotobanka RGBStock

Odběr krve někdy zažil asi každý. Co se však s krví děje poté, už pacient neví. Vzorek v ampulce lékař spolu s papírovou žádankou o vyšetření posílá do laboratoře, kde krev otestují. Výkon pak proplatí pojišťovny. Ročně je to stojí desítky miliard a v posledních letech náklady rostou.

Třeba Všeobecná zdravotní pojišťovna za laboratorní vyšetření zaplatí v průměru miliardu navíc každý rok. „Při prakticky stejném počtu pacientů za posledních pět let stouply Všeobecné zdravotní pojišťovně náklady na vykázaná laboratorní vyšetření o 40 %, a to z 10,8 miliardy v roce 2013 na loňských více než 15 miliard korun," říká Radiožurnálu její mluvčí Lucie Krausová.

Vyšetření navíc

Částky by ale mohly být nižší - laboratoře totiž často dělají i vyšetření, o které lékař ani nežádal. „Někdy se stává, že je vykázáno kromě vyšetření, které bylo požadováno, ještě něco navíc. Schovává se to do balíčků nebo doplňujících vyšetření, které si ten lékař už nevyžádal,"přibližuje předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.

Laboratoře se ale brání - ne vždy je prý vina na jejich straně, ale i u pacientů, kteří si od lékaře odnesou papírovou žádanku a zamíří s ní na specializované pracoviště, říká vedoucí jedné z nich Jaroslava Hejnarová.

„Někdy se nám stane, že některý pacient dostane od lékaře žádanku a než s ní dojde na odběrové místo, tak si ji prolistuje a zalíbí se mu nějaké vyšetření, které by ho zajímalo a může si ho zaškrtnout. My to potom v laboratoři třeba nepoznáme a může se stát, že toto vyšetření uděláme. Lékař ho přitom poté reklamuje, protože jej nepožadoval,"popisuje Hejnarová.

Výhody trojcestné žádanky

Praktici proto teď přišli s novinkou - takzvanou trojcestnou žádankou. Lékaři by ji vyplňovali elektronicky.

„Uvidí do ní lékař, který indikuje laboratoř, vyplní ve svém počítači elektronickou žádanku, kterou odešle do laboratoře, kam vzorek krve pacienta odesílá k vyšetření a zároveň odejde kopie do pojišťovny," přibližuje Šonka.

Zdravotní pojišťovny nápad vítají - kromě úspory jim to umožní i větší kontrolu, říká šéf jejich Svazu Martin Balada.

„Vidíme v tom přínos v transparentnosti a přehlednosti indikované péče, kdy by pojišťovny nově mohly online vidět, jakou péči indikující lékař předepisuje a následně to může srovnat s tím, jaká péče bude vykázána."

Novinku chválí i ministerstvo zdravotnictví - jeho šéf v demisi Adam Vojtěch za hnutí ANO připomíná, že v minulosti byly s vykazováním výkonů od laboratoří problémy.

„Dokonce jsme měli i případy, kdy došlo k podvodům, tam bylo podáno i trestní oznámení, v případě společnosti OmniLab. Tam jsme shledali, že skutečně došlo k indikování neexistujících pacientů a podobně," uvedl Vojtěch.

Budoucnost žádanek

Trojcestná elektronická žádanka by měla fungovat v rámci systémů, se kterými už teď lékaři pracují. Nemělo by to tak pro ně znamenat žádné další náklady, říká předseda praktiků Petr Šonka.

„Ze začátku bychom byli rádi, kdyby k tomu lékaři přistupovali dobrovolně za jakousi bonifikaci nebo odměnu od zdravotní pojišťovny. Já si myslím, že to nebude pro pojišťovny nějak dramatická částka, kterou bychom chtěli, ale budeme o tom teprve vyjednávat."

Do budoucna mají ale s elektronickou žádankou ještě větší plány - podle Šonky by bylo ideální, kdyby praktický lékař mohl nahlédnout do laboratorních výsledků svého pacienta.

„Mělo by jít o elektronické sdílení dat nebo laboratorních výsledků tak, aby ten lékař se mohl podívat, jestli to vyšetření třeba na cholesterol náhodou neudělal ambulantní specialista před měsícem a pak je nesmysl takové vyšetření opakovat v tak krátkém časovém odstupu."

Ulehčit by to mohlo život nejenom lékařům a pojišťovnám, ale i pacientům, kteří by nemuseli stejné vyšetření podstupovat zbytečně víckrát. Sdružení praktických lékařů chce novinku zavést už od roku 2019.