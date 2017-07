Policie kvůli akci Asanace obvinila trojici příslušníků StB. Vyhrožovali lidem smrtí

Tři bývalé příslušníky StB obvinila policie z toho, že před více než 30 lety při akci Asanace vyhrožovali nepohodlným lidem smrtí. Policisté tvrdí, že mají k dispozici dost archivních materiálů, aby mohli muže stíhat. Za zneužití pravomocí úřední osoby za minulého režimu jim hrozí v případě odsouzení až desetileté vězení. Praha 8:04 27. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Svazky StB | Foto: Česká televize

Při rozsáhlé akci Asanace se počátkem 80. let v Československu komunistická Státní bezpečnost snažila zbavit lidí s protitotalitními názory.

Tak to bylo i v případě lékaře ze severních Čech. Pokud by neodešel ze země, hrozila StB jemu i celé jeho rodině zabitím, popisují Hospodářské noviny. Lékař se i přesto, že nemluvil německy, nakonec s rodinou vystěhoval do západního Německa.

70. a 80. léta jako 'slabší totalita'? StB používala psychický teror, psali o tom i diplomky, říká historik Číst článek

K operaci se dochovalo dost archivních materiálů, které si vedla sama státní bezpečnost. S těmi jako s důkazy teď vyšetřovatelé zločinů komunismu pracují. Podobné zločiny jsou totiž nepromlčitelné a policisté na jejich základě můžou bývalé příslušníky StB stíhat.

Všichni tři muži jsou podle informací deníku šedesátníci a nehrozí, že se budou vyhýbat trestnímu stíhání. Policisté je vyšetřují na svobodě.

"Špinavou práci, samotné vyhrožování, bití a nucení k emigraci, odváděli operativci a tato trestná činnost nás nyní zajímá. Řada svědků i pachatelů stále žije, proto má cenu se těmi případy stále zabývat," říká šéfka Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Eva Michálková.