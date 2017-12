Trojská lávka mohla mít konstrukční vadu. Nymburk uzavřel přemostění stejné konstrukce

Nymburk v úterý odpoledne uzavřel lávku přes Labe, která je totožné konstrukce a od stejného projektanta jako zřícená lávka v Praze-Troji. Podle prvotního zjištění policie mají lávky pravděpodobně systémovou konstrukční chybu, při které dochází ke korozi předpínacích lan, řekl starosta Nymburku Pavel Fojtík. Nymburk 15:53 13. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zřícená visutá lávka přes Vltavu v Praze-Troji. | Foto: Karel Puš | Zdroj: Český rohlas

„Na základě uvedeného nám bylo doporučeno ukončit provoz lávky, dokud nebude prokázána její bezpečnost," řekl starosta Nymburku Pavel Fojtík ze Změny pro Nymburk.

„V tuto chvíli není možné zaručit bezpečnost nymburské lávky pro pěší přes Labe. Dokud nebude bezpečnost zaručena, bude lávka vyřazena z provozu," dodal Fojtík.

Jen pár metrů od uzavřené lávky je silniční most, město ale nemůže kvůli bezpečnosti lidi na tento most pustit. „Bude to kontrolovat policie, lidé musejí Labe přejít přes železniční most, přes zdymadlo nebo využít městskou dopravu," popsal starosta Nymburku.

Projekt byl v pořádku, odmítá autor lávek

Na to, že trojská lávka by mohla mít konstrukční vadu, upozornila v úterý Nymburk specializovaná firma Pontex, která ve městě zhruba před rokem a půl lávku zkoumala.

Pražská policie na dotaz nicméně uvedla, že žádné takové oficiální stanovisko nevydávala. „Na takový závěr je pro nás brzy, potřebujeme jednoznačný názor znalce," uvedl mluvčí pražské policie Tomáš Hulan.

Podle něj by navíc taková informace byla nejspíše v kompetenci magistrátu hlavního města, potažmo technické správy komunikací jakožto správce trojské lávky.

Projektant nymburské i trojské lávky Jiří Stráský ale jakékoli pochybení odmítá. „Podle mého názoru byl projekt lávky v pořádku," poznamenal projektant Jiří Stráský. A více se k případu vyjadřovat nechtěl.

Lávka v Praze-Troji se zřítila do Vltavy v sobotu 2. prosince. Neštěstí, při němž byli zraněni dva lidé těžce a dva lehce, vyšetřuje policie. Město Praha přiznává, že lávka mezi Trojou a Císařským ostrovem byla ve špatném stavu. Tvrdí ale, že stav nebyl havarijní a nic nenasvědčovalo tomu, že by lávka z roku 1984 měla spadnout.