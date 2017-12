Celou délku lan v trojské lávce prověřit nešlo, tvrdí odborník. Kvůli pádu končí šéf mostařů

Odborníci si myslí, že návrh projektu i kontroly, které dělala specializovaná firma PONTEX, byly v pořádku. Jak je možné, že kontrolní systém lávky ještě pár minut před jejím zřícením nesignalizoval žádný problém, neví. Důvod bude jasný, až po detailním prozkoumání všech částí lávky, shodli se.

Hrdoušek: náhlý kolaps je zvláštní

„Podle mého názoru se porušily hlavní nosné kabely, které nesly tu mostovku a tím, když došlo k prasknutí možná několika lan, tak se to celé zřítilo, protože došlo k přemáhání těch zbylých kabelů,“ uvedl Vladislav Hrdoušek z ČVUT. Podle něj je zvláštní, že kontrolní systém na lávce nesignalizoval nějaké problémy a že ke kolapsu lávky došlo náhle. O důvodu ale nechtěl spekulovat.

Vyvrácená pozice pilířů po zhroucení lávky podle Hrdouška naznačuje, že k poškození došlo někde na mostovce nad vodou. Upozornil, že visutá konstrukce takové lávky jako byla v Troji se pořád trochu hýbe, a tím se na ní mírně rozevírají spáry. „Je velmi obtížné utěsnit to tak, aby tam nešla vzdušná vlhkost,“ řekl. To může vést ke korozi napnutých lan, což může způsobit jejich přetrhnutí a následný pád konstrukce, dodal.

Při kontrolách visutých mostů a lávek je podle Hrdouška vhodné zaměřit se zejména na měření napětí konstrukce ve vybraných průřezech, což údajně firma PONTEX učinila. Jeho kolega ze stavební fakulty ČVUT Tomáš Rotter upozornil, že jde o špičkovou firmu specializující se na diagnostiky.

Kontrolovali na správných místech?

Podle Hrdouška není chyba, že firma nekontrolovala celou délku lan. „Není možné posoudit celou délku lan, protože by to znamenalo nekonečně mnoho průřezů,“ uvedl. Podle něj musí vždy někdo rozhodnout, na kterých místech se průřezy provedou.

„Záleží na tom, zda ten, kdo tam přijde, zvolí to správné místo, že měří zrovna tam, kde se vytvoří nějaké místo, které vede k poškození konstrukce, nebo až k tomu kolapsu,“ vysvětlil.

Obvykle se podle Hrdouška takto mostní konstrukce sledují v místech největšího namáhání, což bývá uprostřed mostu či lávky a nad podporami. „Někdy se může vyskytnou i to, že se konstrukce chová nějak jinak a těžko se to odhaduje,“ podotkl Hrdoušek.

Rotter: v projektu bych chybu nehledal

Oba odborníci nevidí chybu ani v projektu. „Lávku navrhovala firma SHP, jejíž vůdčí osobností je profesor (Jiří) Stráský. To je špičkový světově uznávaný mostař. Já bych tam chybu nehledal,“ hájil návrh z roku 1984 Rotter.

Hrdoušek připomněl, že kvalitu konstrukce ověřily dynamické zkoušky. Problém vidí spíš v trvanlivosti některého materiálu.

„Jedině, co si myslím, se měla kontrolovat pevnost betonu, zda se beton nerozpadá a drží. A pak, jestli do té konstrukce nezatéká, čili to je otázka izolace. A tyhle věci se těžko diagnostikují,“ řekl Hrdoušek.

Podobných mostů je podle Hrdouška v ČR devět. „Byla to svého času výjimečná konstrukce,“ podotkl. První taková lávka se postavila na konci 70. let přes Sázavu ve Hvězdonicích, ale nepoužily se na ní betonové stavební díly jako v Troji, upřesnil.

Dolínek: Skončit má šéf mostařů

Vedení Prahy žádá kvůli pádu lávky dočasné odvolání šéfa mostařů v Technické správě komunikací (TSK) Jana Zemánka. Mimo funkci by měl být do konce vyšetřování příčin pádu, řekl v pondělí náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD).

„TSK je akciová společnost a nese plnou zodpovědnost za správu majetku, kterou si u ní město objednává. Do konce vyšetřování by měl být pověřen vedením týmu mostařů někdo jiný,“ řekl Dolínek. Kdo by měl tým vést, bude záležet na rozhodnutí firmy.

Praha zároveň požádala předsedu představenstva TSK Petra Smolka, aby společnost prověřila interní předpisy a postupy vztahující se k mostům. Zároveň má být prošetřeno, kdo za pád nese vinu, a zkoumány budou rovněž zprávy z kontrol mostu. „V případě, že došlo k pochybení uvnitř TSK, budu chtít vyvození personální zodpovědnosti i na dalších místech, nejen v sekci mostů. Musíme ale počkat na závěry vyšetřování policie,“ řekl Dolínek.