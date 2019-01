Praha odškodní zraněné po pádu trojské lávky. ‚Je to o morální satisfakci,‘ říká jedna z přeživších

Pojišťovna přednostně odškodní čtyři zraněné lidi po pádu trojské lávky. Pražští zastupitelé ve čtvrtek schválili potřebné dohody. Peníze by jim měly přijít v nejbližších týdnech. Původně se čekalo na uzavření policejního vyšetřování, to ale stále pokračuje. Zranění mezitím za nadstandardní péči a speciální pomůcky utratili i stovky tisíc korun. Praha 19:05 24. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trosky zřícené trojské lávky | Foto: Milan Malíček/Právo | Zdroj: Profimedia

Praha podepíše smlouvu s pojišťovnou tak, aby čtveřice zraněných mohla zálohy dostat co nejdřív. Pojišťovna ale zatím podle radní Hany Kordové Marvanové ze Spojených sil pro Prahu nemá od všech vyčíslení bolestného.

„Mám informaci, že pojišťovna je připravena doložené škody uhradit zálohou. A ti poškození, kteří ještě nedodali žádost, ji budou moci samozřejmě dodat. Budou to dokládat doklady ať už nemocnice, nebo znaleckými posudky,“ řekla Marvanová Českému rozhlasu Regina.

Původně město a Technická správa komunikací čekaly, až policie ukončí vyšetřování a určí viníka neštěstí. Jenže v tomhle případě policejní práce může trvat ještě měsíce.

Český rozhlas odvysílal rok po pádu lávky exkluzivní sérii reportáží s paní Olgou, která se zřítila z výšky devíti metrů. A právě její výpověď město přiměla ke změně toho původního postoje.

‚Město si nás nevšímalo‘

„Je pravda, že během toho roku jsme do toho dali dost vlastních peněz, takže je to i o úhradě našich nákladů, ale hlavně je to o morální satisfakci. Město si nás opravdu příliš nevšímalo, ale teď musím pochválit paní doktorku Marvanovou, která se toho ujala s velkou vehemencí a zdá se, že to dotáhne do konce,“ reaguje pro Český rozhlas Regina paní Olga, jedna ze čtyř zraněných.

Za léčení a speciální pomůcky zaplatila ke konci minulého roku přes 150 tisíc korun. Pojišťovna podle magistrátu vyplatí odškodné těm, kteří doloží všechny potřebné dokumenty, například lékařské zprávy.

„Ty peníze byly poměrně velké. Je to všechno ohodnocení bolestného a důsledků toho ztížení společenského uplatnění, protože mně se život změnil od základů, zhoršil se opravdu dramatickým způsobem,“ vysvětluje paní Olga.

Město počítá i s variantou, kdy by se ukázalo, že za pád lávky nemohla ani Praha, ani Technická správa komunikací. V takovém případě by nejspíš zranění vyplacenou částku nemuseli vracet. Pojišťovně by ji podle radních vrátil ze svého rozpočtu přímo magistrát.

Provizorní náhrada za Trojskou lávku by podle primátora Prahy Zdeňka Hřiba z Pirátů mohla mezi břehy stát na začátku roku 2020. Samotná stavba začne letos na jaře.

Nová lávka nahradí tu původní ve stejných místech. Spojí tedy ulici Pod Havránkou s Císařským ostrovem. Stavba je určená především chodcům a cyklistům, v případě potřeby po lávce budou moct ale projet i záchranáři.

