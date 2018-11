Přežila pád Trojské lávky: Z toho dne si pamatuju jen ráno, na odškodnění stále čekám

Paní Olga přežila pád Trojské lávky v Praze. V neděli to bude přesně rok, co se jí zásadně změnil život, a byl to rok náročný, mimo jiné i finančně. Paní Olga zatím pořád nedostala odškodnění od pojišťovny a vyšetřování, které by ukázalo na viníka zřícení lávky, ještě nebylo ukončeno. S reportérkou Radiožurnálu se vrátila na Císařský ostrov do míst, kde lávka stávala.

Praha 6:00 30. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít