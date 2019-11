Nová lávka v Troji má být hotová příští rok. Ocelová konstrukce bude chráněná proti povodním a korozi

Po skoro dvou letech od zřícení Trojské lávky v Praze začali dělníci se stavbou nové mostní konstrukce. Původní most přes Vltavu se zřítil v prosinci 2017, při pádu se zranili čtyři lidé. Nová lávka by měla být dokončená za rok. Praha 13:40 7. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dělníci začali v Tróji se stavbou nového mostu. | Foto: Adam Bejšovec | Zdroj: Český rozhlas

Dělníci začali těžkou technikou připravovat stavbu prvních pilířů na Císařském ostrově. Nová lávka má být čtyři metry široká. Určená je pro pěší a cyklisty, v případě nutnosti se na ni ale vejdou i vozidla záchranářů.

Začátek nové stavby trojské lávky se o několik dní zpozdí. Má být hotová do konce příštího roku Číst článek

Lávka bude mít ocelí vyztuženou konstrukci a bude chráněná proti povodním a korozi. Právě rez poškodila konstrukci původního mostu. Podle mostařů navíc nebyla jednoduše přístupná a závady tak nešlo běžnou kontrolou odhalit. Nový most by měl mít životnost sto let.

Lávka se zřítila 2. prosince 2017, město každému ze čtyř zraněných dalo 50 000 korun. Na dalším odškodnění se magistrát domluvil letos v lednu s pojišťovnou, která začala odškodné vyplácet ještě před ukončením policejního vyšetřování.

Magistrát v reakci na pád Trojské lávky začal s rozsáhlou kontrolou pražských mostů, především těch z předpjatého betonu. Kvůli odhaleným závadám byly dočasně uzavřeny Hlávkův nebo Libeňský most. Zatěžovací zkoušky provedli technici také na lanovém mostě u Jižní spojky.

Nový most má na místě původní lávky stát za rok. | Foto: Adam Bejšovec | Zdroj: Český rozhlas