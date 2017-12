Zřícenou trojskou lávku nahradil přívoz. Kapitáni se potýkají s větším proudem i mělčinami Vltavy

Troju a Císařský ostrov spojuje od sobotní osmé hodiny dopolední přívoz, kterým mohou lidé cestovat zdarma. Nahradil tak lávku, která se začátkem prosince zřítila do Vltavy. Čtyři lidé se při nehodě zranili. Přívoz budou moct lidé využívat do doby, než Praha postaví provizorní lávku. Příčiny zřícení můstku stále nejsou známy. Praha 10:50 23. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zřícenou trojskou lávku nahradil přívoz. Lidé ho mohou využít zdarama | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

Proud Vltavy v místech nového přívozu je poměrně silný a hladina není příliš vysoká. „Je to nestandardní vodní tok. Je tady vyšší proud a menší plavební hloubky. Museli jsme tomu přizpůsobit jak plavidlo, tak technika a ukotvení přístavních mol. Mělo to svá lehká úskalí,“ popsal Jan Hamza, předseda Pražské paroplavební společnosti, která zajišťuje provoz přívozu.

Zřícenou trojskou lávku nahradil přívoz. Lidé ho mohou využít zdarama | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

Tři převozníci tomu proto museli přizpůsobit i styl přeplouvání řeky. Nesmí například otočit loď bokem proti proudu, aby neriskovali její převrhnutí.

„Provozní doba v pracovní dny bude 07.00 až 19.00, o víkendech 08.00 až 19.00,“ popsal pro Radiožurnál Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropid, která v metropoli dopravu organizuje.

Interval přívozu bude 20 minut a ve špičkách pracovních dnů to bude 10 minut. Přístaviště se nacházejí 40 metrů proti proudu Vltavy od bývalé trojské lávky. Loďka má kapacitu 28 osob. Nyní mimo sezonu by mohla každou hodinu převézt až 400 cestujících.

V pražské Troji ráno poprvé vyplul přívoz, který dočasně nahradí zřícenou lávku. Loď Vltavu přejíždí ve dvacetiminutových intervalech - a cestu mají lidé zdarma. Plavba se ale musí přizpůsobit ne úplně ideálním podmínkám. pic.twitter.com/F96JqBbpYH — ČT24 (@CT24zive) 23. prosince 2017

Provoz by podle něj nemělo ohrozit ani počasí. „Máme zkušenosti z ročního provozu přívozů v Troji, které fungují prakticky nepřetržitě. Jejich provoz se vypíná jen, když jsou hodně silné mrazy nebo třeba vysoký stav vody, nebo naopak velmi velké sucho,“ upřesnil Drápal.

Jak dlouho budou moct lidé přívoz využívat, zatím není úplně jasné. Plout s ním budou moct do té doby, než Praha postaví provizorní lávku. Primátorka Adriana Krnáčová z ANO počítá s tím, že náhradní přemostění má vzniknout za zhruba čtyři až pět měsíců. Na místě by následně ráda viděla zvedací most.

Mezi Trojou a Císařským ostrovem vyplul poprvé přívoz. @Seznam_Zpravy pic.twitter.com/ukhmrvnv1u — Jaroslav Gavenda (@GavendaJaroslav) 23. prosince 2017

Trojskou lávku nahradil přívoz. Kapitán přívozu Marek Šolc. | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

Lávka se zřítila v sobotu 2. prosince odpoledne. Neštěstí si vyžádalo celkem čtyři zraněné. Šedesátiletý muž byl uveden do umělého spánku, ostatní se potýkali s mnohačetnými poraněními a pohmožděninami.

Zřícená visutá lávka přes Vltavu v Praze-Troji. | Foto: Karel Puš | Zdroj: Český rozhlas

Po pádu trojské lávky rozhodla Praha také o uzavření lávek vyšehradského železničního mostu. Jako důvod uvedla havarijní stav obou lávek. Kvůli uzavírce teď po Vltavě také mimořádně jezdí přívoz.

Pražští radní rozhodli, že každému ze zraněných vyplatí jednorázový dar 50 tisíc korun. Odškodným se bude zabývat poté, co policisté případ uzavřou.

Části zřícené lávky v pražské Troji umístěné na parkovišti u trojské betonárky. | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK