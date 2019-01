Lidé zranění při pádu trojské lávky dostanou odškodnění do konce ledna, rozhodli pražští radní

Lidé zranění při pádu trojské lávky by měli dostat odškodnění do konce ledna přesto, že dosud neskončilo policejní vyšetřování. Pražští radní v pondělí rozhodli, že hlavní město podepíše dohodu s pojišťovnou Kooperativa o spolupráci na odškodnění. Záměr musí ještě schválit zastupitelé na zasedání příští týden. Pokud se tak stane, poškozeným by pojišťovna měla vyplatit milionové částky. Praha 13:55 14. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Paní Olga musí chodit s berlí | Zdroj: Český rozhlas

Lávka se zřítila 2. prosince 2017 a zraněni byli čtyři lidé, z toho dva vážně. Město loni každému ze zraněných dalo 50 000 korun. Příčina pádu stále není známa.

Advokátka k pádu trojské lávky: Poškození často neví, jak prokázat nároky na náhradu škody Číst článek

„Považujeme za nepřijatelné čekat na ukončení vyšetřování. To by mohli poškození čekat i několik let,“ uvedla radní Hana Kordová Marvanová (STAN/Spojené síly pro Prahu). Dodala, že podle jejích informací policie zatím případ vyšetřuje a nebylo zahájeno trestní řízení. Pokud by se tak stalo, může trvat dlouhou dobu, než se případ dostane k soudu. Podle evropského i českého práva je přitom běžné, že v podobných případech se poškození odškodňují přednostně, řekla radní.

Pět milionů

Pokud zastupitelé dohodu schválí, pojišťovna vyplatí v lednu peníze těm poškozeným, kteří jí předložili potřebné doklady, jako jsou lékařské zprávy. Podle Marvanové tak zatím učinili dva ze čtyř zraněných a jejich nároky jsou asi pět milionů korun. Poškození, kteří dosud potřebné dokumenty nedodali, tak stále mohou učinit. Případně je pojišťovna podle návrhu dohody s městem vyzve k jejich doložení. Dá se tak předpokládat, že celková výše odškodnění se ještě zvýší.

Přežila pád trojské lávky: Z toho dne si pamatuju jen ráno, na odškodnění stále čekám Číst článek

Město je nyní v kontaktu s poškozenými a jejich právními zástupci, které o chystaných krocích informuje. Dohoda mezi Prahou a pojišťovnou zraněné nezavazuje k podpisu žádného dokumentu. Marvanová dodala, že pokud by město nekonalo, jsou poškození připraveni podat na něj žalobu.

Vyšetřování pokračuje

Kdo je zodpovědný za předloňský pád lávky, zatím není jasné, neboť ještě neskončilo vyšetřování policie. Majitel komunikace nicméně podle zákona ručí za bezpečný pohyb po ní.

Praha letos plánuje výstavbu provizorní lávky, která nahradí původní ve stejné trase a spojí přes řeku ulici Pod Havránkou v Troji s Císařským ostrovem. Sloužit bude pro chodce, cyklisty a budou po ní moci přejíždět v případě potřeby i záchranáři. Nyní na místě funguje přívoz. V budoucnu chce Praha vypsat architektonickou soutěž na finální podobu lávky, která má mít šířku šest až sedm metrů.