Z Palmovky do Letňan. Do Prahy se vrací po 46 letech pravidelná trolejbusová linka

Po 46 letech se do pravidelného provozu v Praze vrací trolejbusy. Linka 58 propojí Palmovku a Letňany. Podle dopravního podniku se osvědčil několikaměsíční pilotní provoz. Trolejbusy pojedou denně od 9 do půl sedmé v intervalu 60 minut. V Praze zažily tyto vozy poháněné elektřinou bohatou historii, lidi vozily od roku 1936 několik desítek let. Dnes jejich éru připomíná už jen malý pomníček. Praha 13:20 1. července 2018

Jsem na náměstí u Orionky kousek od pražské Flory. Právě odsud vyjel 15. října 1972 krátce před půlnocí poslední trolejbus v Praze. Právě to tady připomíná speciálně označený sloup, který nese cedulku s nápisem „Stanice trolejbusu“.

Do Prahy se vrací po 46 letech pravidelná trolejbusová linka. Více si poslechněte v reportáži Evy Rajlichové.

Trolejbusy se ale do hlavního města zas vrací, i když v modernější podobě - půjde o takzvaný bateriový trolejbus. „Představuje kombinaci osvědčené trolejbusové technologie a také moderních trakčních baterií, které umožnují plnohodnotný provoz i v úsecích bez trolejového vedení, tedy fakticky v elektrobusovém režimu,“ vysvětluje Radiožurnálu mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.

V Praze se trolejbusy objevily poprvé v druhé půlce 30. let 20. století. První taková linka vedla z Vozovny Střešovice přes Ořechovku a Hanspaulku.

Nejslavnější časy zažily trolejbusy v Praze v 50. letech. „Podnik provozoval zhruba 11 linek na téměř 60 kilometrech, tudíž i zde okolo rozhlasu po Václavském náměstí. Tam jsou místa těch nejhlubších vzpomínek posluchačů právě na trolejbusovou dopravu,“ popsal Milan Pokorný, který dlouhá léta pracoval v Muzeu městské hromadné dopravy.

Na to, že trolejbusy přestaly v Praze jezdit, mělo vliv několik věcí. „Budovaná podzemní dráha jako věc politická páteřní dopravy, která Praze do dneška zůstala, přispěla částí k likvidaci trolejbusu a rozvoj autobusové dopravy právě do příměstských částí,“ vysvětlil Pokorný.

Největší výhodou trolejbusů je to, že lépe a úsporněji zvládají kopcovitý terén, kam se autobusy „šplhají“ pomalu a s obtížemi. A toho využije i nová linka 58 - na její trase je totiž výrazné strmé stoupání v prosecké ulici.

„Úsek Palmovka-Letňany jsme vybrali kvůli kopcovitému terénu. Můžeme zde spolehlivě otestovat všechny parametry a limity technologie v typických pražských podmínkách,“ dodává mluvčí Řehková. Zavedení nové trolejbusové linky stálo 10 milionů korun.