‚Nepatří do polí a vesnic.‘ Středočeský kraj neprosadil trolejbusy z Prahy do Kostelce nad Labem

Hejtmanství podle Boreckého ustoupilo od budování linky 377 do Kostelce, naopak příprava linky 375 do Brandýsa nad Labem pokračuje, protože s tímto projektem obce souhlasí. Se zavedením trolejbusové dopravy z Prahy do Kostelce nad Labem nesouhlasily obce Veleň, Sluhy, Mratín, Brázdim a Polerady a Kostelec. Podle nich je záměr nesmyslný, vadí jim například vedení trolejí.

„Trolejbusy patří do měst, nikoliv do polí a vesnic. Odmítáme, aby nám Středočeský kraj zadrátoval celé obce trolejemi a sloupy,“ stojí v protestní petici, kterou podpořilo 749 lidí a kterou v pondělí krajští zastupitelé vzali také na vědomí.

Zástupci hejtmanství namítali, že takzvané parciální trolejbusy mají vlastní akumulátory a troleje by byly jen na některých úsecích. Borecký připomněl, že kraj projekt připravoval od roku 2019. Podle něj dával smysl, obce se ale nepodařilo přesvědčit. „Došli jsme k závěru, že to nemá cenu tlačit silou přes odpor obcí,“ dodal Borecký. Budování linky 377 je tak zastaveno.

Návrh na trolejbusové linky ve Středočeském kraji z března 2021.

Brandýs nad Labem a Kostelec nad Labem by se měly brzy dočkat tiché a v místě zcela čisté veřejné dopravy, totiž měl by do těchto měst dorazit trolejbus.



Síť bude navíc propojena s pražskými tratěmi na severu hlavního města, čímž vytvoří širší funkční celek. pic.twitter.com/M5nP90r0o8 — Tramvaják pražský (@Tramvajak_Praha) March 18, 2021

Linka do Brandýsa

V případě linky 375 z pražské Harfy do Brandýsa nad Labem je podle radního situace jiná, protože obce na trase projekt podporují. Radní při diskusi o trolejbusové dopravě do Kostelce už dříve poukázal na závazky vůči EU týkající se bezemisní dopravy. Podotkl, že lze použít elektrobusy, vodíkové autobusy nebo trolejbusy. Trolejbusy podle něj pro danou lokalitu vyšly, i ze studie, kterou si kraj nechal zpracovat od Dopravní fakulty ČVUT, jako nejrozumnější řešení.

Trolejbusy mají z Prahy do Středočeského kraje jezdit kolem roku 2025. Kraj by chtěl výstavbu financovat ze 70 až 85 procent z dotací.