Nejdelší trolejbusy v Česku mají problém, ráno kvůli nim stála doprava na Veleslavíně, popisuje novinář

Provoz nejdelších trolejbusů v Česku, které začaly předminulý týden vozit cestující na pražské letiště, přináší problémy. Kvůli poruše jednoho z nich byl v pondělní ranní špičce na půl hodiny uzavřen autobusový terminál u Nádraží Veleslavín, kam přijíždí také meziměstské linky. Závady trolejbusů Škoda Solaris popsal pro Radiožurnál Jan Nevyhoštěný, redaktor Zdopravy.cz. Rozhovor Praha 14:12 18. března 2024

Jak časté jsou technické problémy nových dvanáctimetrových trolejbusů? A o jaké problémy jde?

Linka 59 z Veleslavína na letiště odstartovala před necelými dvěma týdny. Problémy se začaly objevovat záhy poté. Na lince byly k vidění naftové autobusy, které musely nahrazovat trolejbusy se závadami. Šlo hlavně o komplikace s trakčními sběrači, což jsou lidově tykadla, kterými se vůz připojuje k troleji.

Nicméně podle dopravního podniku to není nic, co by ukazovalo na sériové závady od výrobce. To znamená, jsou to spíš jednodušší problémy, které se dají rychle opravit. A trolejbusy se vracejí do provozu. Problém je spíše s tím, že intenzita na lince je tak velká – ve špičce jezdí každé tři nebo čtyři minuty – že jakýkoli problém se může přesunout do toho, že se zablokuje celý terminál, což se stalo dnes (v pondělí) ráno.

Jsou takové problémy běžné, když někde začne jezdit úplně nový typ autobusu, trolejbusu nebo tramvaje?

Určitě běžné jsou, nejsou výjimečné na začátku provozu. Vzpomeňme si na linku 58, na první trolejbusovou pražskou novodobou linku z Palmovky do Letňan, kde jsou problémy mnohem závažnější a trvají do současnosti.

Tady jde o souběh několika komplikací. Kromě samotných trolejbusů souvisí hlavně s kapacitou a prostorovým uspořádáním terminálu Nádraží Veleslavín. Nicméně tyto trolejbusy byly řádně homologovány a vypadá to tak, že ty problémy nebudou většího charakteru.

To znamená, že není namístě otázka, jestli dopravní podnik nebo výrobce nepodcenili testování trolejbusů, jestli tam nebyl tlak, aby na lince začaly jezdit co nejdřív.

Musíme si uvědomit, že trolejbusy jsou sice pro Prahu nebo pro Česko výjimečné svojí délkou, ale nejde o jejich první nasazení. Výrobce Škoda Group je dodal v loňském roce do Bratislavy, kde už od podzimu jezdí a nejsou s nimi zaznamenány větší problémy. Ten vůz byl v Česku nově homologován a testy proběhly opakovaně v lednu a únoru. A neukázaly se nějaké větší strukturální výrobní problémy jak té linky, tak těch trolejbusů.

Ve vyjádření pražského dopravního podniku z minulého týdne, které jste publikovali na vašem webu, mě zaujala část, že některé závady mají pravděpodobně souvislost se zatím malou praxí pražských řidičů s řízením trolejbusů. Připomeňme, že trolejbusy se do Prahy vrátily po více než 50 letech. Zeptám se úplně laicky. To je opravdu výrazně obtížnější pro řidiče řídit trolejbus oproti autobusu, že to může vést k nějakým závadám a poruchám?

Z hlediska samotného řízení to určitě složitější není. Ale musíme si uvědomit, že linka na letiště není typická trolejbusová linka. Je to parciální linka. Velkou část trasy jede trolejbus na baterie, není připojen. Řidič ale musí v průběhu linky nasazovat trakční sběrač a pak ho zase sundávat.

A trolejbusy jsou výrazně dlouhé, konkrétně 24 metrů. Proto je kvůli nasazování sběrače důležité zastavit přesně na určeném místě, pod takzvanou stříškou, kde se může sběrač bezpečně napojit. A pakliže řidiči na to z praxe nejsou úplně zvyklí, tak to může zpočátku způsobovat tyto problémy.