Trolejbusy pro Zlín za 400 milionů zatím nebudou. Soud potvrdil zrušení tendru

Krajský soud v Brně potvrdil zrušení tendru na nákup 25 parciálních trolejbusů za 400 milionů korun, který vyhlásila Dopravní společnost Zlín-Otrokovice loni v únoru. Výběrové řízení zrušil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v říjnu, soud v pondělí jeho rozhodnutí potvrdil. Dopravce se k rozsudku hodlá podrobněji vyjádřit až poté, co se seznámí s jeho písemným zněním, uvedl mluvčí dopravní společnosti Zdeněk Dvořák.

Trolejbusy v depu dopravní společnosti Zlín-Otrokovice (archivní foto)

Trolejbusy v depu dopravní společnosti Zlín-Otrokovice (archivní foto) | Foto: Dalibor Glück | Zdroj: ČTK

Tendr u úřadu napadla turecká společnost Bozankaya. Antimonopolní úřad tendr zrušil kvůli požadavkům na technickou kvalifikaci uchazečů.

Dopravní společnost Zlín-Otrokovice požadovala, aby uchazeč předložil seznam minimálně čtyř významných dodávek krátkých i dlouhých trolejbusů za poslední tři roky před zahájením zadávacího řízení. Podle antimonopolního úřadu tím vytvořila bezdůvodnou překážku hospodářské soutěži.

„Jde o velmi přísné kritérium. Pátrali jsme po tom, jak zadavatel toto kritérium odůvodnil, ale žádné objektivní ospravedlnitelné důvody jsme nenalezli,“ uvedl v odůvodnění předseda senátu David Raus.

V tendru z loňského února šlo o dodávky parciálních 25 trolejbusů, které mohou část cesty jet bez trolejí. Vítěz zakázky je měl dodat ve třech etapách. Předpokládaná hodnota zakázky byla 400 milionů bez DPH.

Dopravní společnost Zlín-Otrokovice se rozhodnutí úřadu bránila podáním rozkladu k předsedovi úřadu, který ale rozklad zamítl a rozhodnutí potvrdil.

Následovala správní žaloba k brněnskému krajskému soudu, který ji v pondělí zamítl.

Dopravní společnost Zlín-Otrokovice si počká na písemné vyhotovení rozsudku, poté se s ním seznání a zveřejní k němu své stanovisko, uvedl její mluvčí Zdeněk Dvořák. Dopravce může rozsudek napadnout podáním kasační stížnosti u Nejvyššího správního soudu.

