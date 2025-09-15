Trolejbusy pro Zlín za 400 milionů zatím nebudou. Soud potvrdil zrušení tendru
Krajský soud v Brně potvrdil zrušení tendru na nákup 25 parciálních trolejbusů za 400 milionů korun, který vyhlásila Dopravní společnost Zlín-Otrokovice loni v únoru. Výběrové řízení zrušil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v říjnu, soud v pondělí jeho rozhodnutí potvrdil. Dopravce se k rozsudku hodlá podrobněji vyjádřit až poté, co se seznámí s jeho písemným zněním, uvedl mluvčí dopravní společnosti Zdeněk Dvořák.
Tendr u úřadu napadla turecká společnost Bozankaya. Antimonopolní úřad tendr zrušil kvůli požadavkům na technickou kvalifikaci uchazečů.
Dopravní společnost Zlín-Otrokovice požadovala, aby uchazeč předložil seznam minimálně čtyř významných dodávek krátkých i dlouhých trolejbusů za poslední tři roky před zahájením zadávacího řízení. Podle antimonopolního úřadu tím vytvořila bezdůvodnou překážku hospodářské soutěži.
„Jde o velmi přísné kritérium. Pátrali jsme po tom, jak zadavatel toto kritérium odůvodnil, ale žádné objektivní ospravedlnitelné důvody jsme nenalezli,“ uvedl v odůvodnění předseda senátu David Raus.
V tendru z loňského února šlo o dodávky parciálních 25 trolejbusů, které mohou část cesty jet bez trolejí. Vítěz zakázky je měl dodat ve třech etapách. Předpokládaná hodnota zakázky byla 400 milionů bez DPH.
Dopravní společnost Zlín-Otrokovice se rozhodnutí úřadu bránila podáním rozkladu k předsedovi úřadu, který ale rozklad zamítl a rozhodnutí potvrdil.
Následovala správní žaloba k brněnskému krajskému soudu, který ji v pondělí zamítl.
„Dopravní společnost Zlín-Otrokovice si počká na písemné vyhotovení rozsudku, poté se s ním seznání a zveřejní k němu své stanovisko,“ uvedl její mluvčí Zdeněk Dvořák. Dopravce může rozsudek napadnout podáním kasační stížnosti u Nejvyššího správního soudu.